2023年中国新安装工业机器人数量超全球半数

本报记者 郭梓云

机器人是先进制造业的关键支撑装备，正在深刻改变人类的生产生活方式。总部位于德国法兰克福的国际机器人联合会不久前发布的《2024世界机器人报告》显示，2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台，较2022年增长10%，服务机器人市场持续增长。数据统计网站Statista的最新数据预计，2024年机器人市场营收将达到461.1亿美元。服务机器人占据市场主导地位，预计2024年市场规模将达到362亿美元，2029年将达到730.1亿美元。业内人士认为，当前全球机器人产业创新活跃，具有很大市场潜力和发展空间，预计未来仍将保持发展势头。

市场规模持续扩大

国际机器人联合会的报告将机器人分为工业机器人和服务机器人两个大类，在工厂从事生产的为工业机器人，服务机器人则分为专业服务机器人、医疗机器人和消费者服务机器人三类，主要应用于运输和物流、清洁、农业、救援、监护等领域。

报告显示，2021年以来，全球工业机器人年安装量连续三年超过50万台，2023年工业机器人的年安装量逾54万台。2023年，所有新部署的工业机器人中有70%安装在亚洲，17%在欧洲，10%在美洲。中国、日本、美国、韩国和德国是全球前五大机器人市场。

国际机器人联合会秘书长苏珊娜·比勒表示，目前全球工业机器人安装量仍处于较高水平。国际机器人联合会预计，未来几年，国际市场对自动化解决方案的需求将推动全球机器人安装量再次上升。

报告还指出，2023年全球专业服务机器人的安装量为20.5万台，同比增长30%；医疗机器人安装量6100台，同比增长36%；消费者服务机器人安装量为410万台，同比增长1%。美国、中国、德国、日本和法国位列全球服务机器人生产商数量前五名。

国际机器人联合会前主席玛丽娜·比尔表示，近年来，机器人技术以其独特魅力和巨大潜力，正在重塑世界。从工业生产到医疗保健，从家政服务到应急救援，机器人已经成为人类社会不可或缺的一部分。可以预见，人工智能、物联网和5G技术的深度融合，将赋予机器人更高的智能化、灵活性与效率，为全球机器人市场注入蓬勃发展活力。

智能发展提质升级

每周7天、全天候工作……今年8月，美国人形机器人初创公司Figure AI推出的第二代人形机器人进入宝马工厂生产线“上班”。据介绍，这一人形机器人完全由人工智能驱动，能够处理通用任务，实现机器人与环境的学习和互动，有助于进一步提高生产效率、创造更安全的工作环境。

作为机器人产业发展的一大重点，各类人形机器人正竞相落地，产品迭代加快。多家投行和智库机构预测，2035年全球人形机器人产业将达到万亿级。

中国人形机器人产业方兴未艾，优必选Walker、小米CyberOne、达闼Ginger、傅利叶GR-1等一批国产人形机器人陆续面市。今年10月，优必选生产的Walker S1已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训，实现全球首次人形机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统的协同作业。今年3月，浙江人形机器人创新中心启动，发布了全域自研的首台人形机器人整机“领航者1号”，这是一款商业化的初代产品。

分析人士指出，在人工智能、大语言模型等技术赋能下，机器人正朝着更加智能和自主的方向加速迈进。例如，中国企业新松机器人与百度智能云基于百度文心大模型，联合研发智能陪护机器人系列产品，可实现个人与陪护机器人之间的交流互动。各类智能传感器和专业设备的扩展，不断丰富陪护机器人在安全监测、健康管理、日常照护、应急响应等方面的能力。波士顿动力公司发布的新一代智能导游机器狗Spot融入了聊天机器人技术，它不仅能行走和交谈，还可以为游客提供场所导游服务。

美国分析公司高德纳预计，到2030年，大约80%的人将每天与智能机器人互动。“机器人和相关技术是丰富人们生活、减轻日常工作负担的重要元素。”国际机器人联合会主席伊藤隆之说。

中国企业加速出海

《2024世界机器人报告》指出，中国继续保持全球最大工业机器人市场地位。2023年，中国新安装工业机器人数量达27.63万台，占全球新安装量的51%。同时，中国工业机器人总保有量近180万台，位居全球第一。报告预测，2024年下半年中国机器人市场将加速扩大，预计到2027年，年均增长率将达到5%至10%。“10多年来，中国一直在大力投资现代化生产设施，如今，中国是全球最大的机器人市场。”玛丽娜·比尔表示。

在服务和医疗机器人方面，中国拥有107家相关企业，排名第二，仅次于美国。国际数据公司的数据显示，2023年中国商用服务机器人市场整体规模约13.8亿元人民币，同比增长17.6%。从出货量来看，2023年中国商用服务机器人市场总出货量约5.3万台，餐饮配送、酒店配送、商用清洁机器人是市场出货量前三产品，显示出行业用户、社会公众对这些服务机器人的接纳认可。

据中国海关数据，2023年中国工业机器人出口增速达86.4%。中国机器人企业积极开拓海外市场，与各方伙伴携手创新发展。中国机器人制造商节卡机器人和法国施耐德电气达成战略合作伙伴关系，深化协作机器人在工业智造系统中的应用。越疆科技、艾利特机器人和埃斯顿自动化股份有限公司分别在德国、瑞士开设欧洲总部，建立本地服务和销售结构。埃斯顿欧洲公司首席执行官杰拉德·密斯表示，未来将在欧洲各国建立本地业务，提供销售、服务、培训等。

施蒂勒企业管理咨询公司亚洲区负责人乔治·施蒂勒表示，中国机器人公司凭借价格优势、强大生态系统以及在先进制造业基础上积累的应用经验，目前正加速向海外市场发展。

分析认为，中国机器人产业虽然起步较晚，还存在正向设计能力薄弱、产业基础不牢、产业链创新链融合不足等问题，但相信随着技术进步和市场需求的扩大，中国机器人产业的未来充满机遇。中国机械工业联合会秘书长、机器人分会执行理事长宋晓刚表示，中国供应商更加关注技术进步，在图像处理系统或人工智能应用等领域，中国企业具有成长优势。

（本报柏林12月10日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)