本报记者 李志伟

“全球粮食安全面临多方面的风险和挑战，最大的风险在于，各国没有足够认真地对待气候变化带来的挑战。”美国农业学家、国际玉米小麦改良中心前主任托马斯·伦普金近日接受本报记者专访时表示，“在重视粮食安全方面，中国是始终如一的典范。重视发展农业，可以为社会发展奠定坚实基础。中国维护粮食安全的努力具有重要意义。”

1976年，伦普金第一次访问中国，对中国稻田中的绿肥作物产生极大兴趣。1979年中美建交后，伦普金申请参加美国国家科学院和中国科学院的合作项目，成为两国建交后最早一批赴华美国留学生中的一员。在浙江省农业科学院，他用两年时间潜心研究绿肥作物。伦普金回忆说，当时中国的农业方式还很传统，几十年过去，从无人机和联合收割机，到农作物品种DNA指纹、“农作物基因资源阐析（G2P）”国际大科学计划等，中国现代农业技术发展迅速。

在担任国际玉米小麦改良中心主任期间，伦普金因其在促进中国农业国际合作方面的突出贡献，获得2014年度中国政府友谊奖。伦普金说，自己与中国结缘以来，经历了从学生到学者的转变，也和很多中国科学家成为朋友。1997年，国际玉米小麦改良中心中国办事处成立，双方合作进一步加强。伦普金说，中国对中心给予多方面支持，并通过合作项目帮助其他国家提高农业技术。

伦普金表示，根据科学测算，温室气体排放总量的21％—37％来自全球粮食系统。如果不加干预，农业产生的温室气体比例可能进一步增加。气候变化带来的挑战不容忽视，地球上的所有生物都将受到影响，各国需要共同面对气候变化带来的严峻挑战。

伦普金说，中国是维护世界粮食安全的积极力量，中国可以帮助发展中国家培养年轻科学家，开发和销售适用于发展中国家的耐用小型农业机械、化肥和作物品种，并与国际玉米小麦改良中心、国际水稻研究所等国际农业机构积极开展合作。

伦普金还表示，中国在开发应用新能源、促进绿色发展方面付出极大努力，风力发电机、太阳能电池板和电动汽车的生产居于世界领先地位。他认为，美国等发达国家必须通过协调一致的行动，为缓解气候变化提供更多科学、技术和工业方面的支持。世界期待美中在应对气候变化、农业科技方面开展更多合作，也期待两国在促进世界和平方面发挥更大作用。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 03 版）

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