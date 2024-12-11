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继续发挥世界经济增长最大引擎作用（和音）

2024年12月11日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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中国从来都是在风雨洗礼中发展、在历经考验中壮大的，未来将继续不畏风雨前行，努力克服前进道路上的困难，创造更加光明的发展前景，为世界各国发展提供更多新机遇

“中方有充分信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。”12月10日，习近平主席在北京会见来华出席“1+10”对话会的主要国际经济组织负责人，介绍中国经济发展情况，指出中国的发展是开放包容的，中国将持续扩大对外开放，主动对接国际高标准经贸规则，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，构建更高水平开放型经济新体制，为世界各国发展提供更多新机遇，分享更多发展红利。

当前，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，稳定性和确定性是全球稀缺资源。今年，面对更加错综复杂的国际国内环境，中共中央团结带领全党全国各族人民，顶住压力、克服困难，沉着应变、综合施策，中国经济运行总体平稳、稳中有进，经济社会发展主要目标任务将顺利完成，中国式现代化迈出新的坚实步伐。事实证明，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。主要国际经济组织负责人齐聚北京，正是“世界各国将目光投向中国”的真实写照。他们高度评价中国经济发展成就，看好中国发展前景，认为中国始终是世界经济增长的重要引擎和稳定锚。

观察中国经济发展，既要有历史眼光，也要有未来眼光。经历40多年持续快速发展，中国经济已经步入高质量发展阶段，对世界经济增长贡献率保持在30%左右。中国实现5%左右的经济增长目标，对于一个有14亿多人口、国内生产总值超过126万亿元人民币的大国来说是不易的，也是十分可贵的。中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，提出300多项重要改革举措，就构建高水平社会主义市场经济体制、推动经济高质量发展、扩大高水平对外开放、提高人民生活品质、建设美丽中国等各领域作出系统布局。中国加快实施创新驱动发展战略，在新质生产力方面居于世界领先水平。中国有超大规模市场优势，国内需求增长潜力巨大。这些将持续为中国经济发展注入新动力，也是不少外资机构近期上调中国经济增长预期的重要原因。

观察中国经济发展，既要看国内政策，也要看国际合作。今年上半年，中国高技术制造业和高技术服务业的投资增速双双达到两位数以上，经济结构和增长模式不断优化。近期中国政府陆续推出一揽子增量政策，市场信心和预期显著增强，经济回升向好势头更加明显，经济新动能也正在加快成长壮大。各国经济各有各的难处，合作建设开放型世界经济体系才是正解。中国坚持开放发展，致力于与世界各国共同实现发展进步。今年以来，中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》等国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。共建“一带一路”搭建中国和世界共同发展的桥梁，合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升。未来，中国将出台更多自主开放和单边开放政策，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。主要国际经济组织负责人认为，中国持续全面深化改革，扩大对外开放，实现高质量发展，给世界特别是全球南方国家提供了巨大机遇。

虽然当前中国发展面临许多不确定性和挑战，但中国有做好明年经济工作的必胜信心。困难挑战年年有，但战胜困难挑战将带来新的发展机遇。中国从来都是在风雨洗礼中发展、在历经考验中壮大的，未来将继续不畏风雨前行，努力克服前进道路上的困难，创造更加光明的发展前景。中国好，世界才会好；世界好，中国会更好。中国将坚定不移推进中国式现代化，并同各国加强团结合作、共迎全球性挑战，携手推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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