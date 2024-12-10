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中方呼吁各方开展建设性对话与合作，共同推动国际人权事业健康发展

2024年12月10日22:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月10日电（记者董雪、袁睿）外交部发言人毛宁10日表示，中方呼吁各方恪守联合国宪章宗旨和原则，在人权领域开展建设性对话与合作，共同推动国际人权事业健康发展。希望个别国家摒弃“麦克风外交”，停止借所谓人权问题干涉他国内政。

　　当日例行记者会上，有记者问：12月10日是世界人权日，也是《世界人权宣言》发表76周年纪念日。发言人能否介绍中方在人权保护领域所做工作？我们注意到一些西方国家经常指责中国人权状况，中方有何回应？

　　毛宁说，76年前发表的《世界人权宣言》在人类文明发展史上具有重大意义，对世界人权事业发展产生深刻影响。

　　“中国始终高度重视尊重和保障人权，坚持以人民为中心，走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，人权事业取得历史性成就。”毛宁说，中国如期打赢人类历史上最大规模的脱贫攻坚战，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国不断发展全过程人民民主，现有全国人大代表约3000名，各级人大代表270多万名，切实保障人民当家作主。中国建成世界上规模最大的教育、社会保障和医疗卫生体系，人均预期寿命达到78.6岁。中国坚持依法保障人权，现行有效法律305件，为人权事业提供全方位法治保障。中国围绕合作促人权、发展促人权、经社文权利、特定群体权益等主题在人权理事会提出一系列倡议主张，为全球人权治理健康发展作出积极贡献。

　　毛宁表示，中国共产党二十届三中全会提出300多项改革举措，涉及经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面，将有效增进人民福祉，促进社会公平正义，稳步提升人权保障水平。

　　“一些国家将人权问题政治化、武器化，对全球人权治理构成严峻挑战。我们呼吁各方恪守联合国宪章宗旨和原则，在人权领域开展建设性对话与合作，共同推动国际人权事业健康发展。我们也希望个别国家摒弃‘麦克风外交’，停止借所谓人权问题干涉他国内政。”她说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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