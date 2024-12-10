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韩国国会召开全体会议 通过要求迅速逮捕尹锡悦决议案

2024年12月10日17:31 | 来源：新华网
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新华社首尔12月10日电（记者陆睿 孙一然）韩国国会10日召开全体会议，通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案，以及调查尹锡悦等人发动内乱嫌疑的“内乱常设特检法”。

韩国国会当天在全体会议上，以191人赞成、94人反对、3人弃权的投票结果，通过了要求迅速逮捕尹锡悦等8人的决议案。决议案强烈敦促迅速逮捕尹锡悦、前国防部长官金龙显、前行政安全部长官李祥敏等人。

最大在野党共同民主党在决议案说明中表示，尹锡悦存在颠覆国会或使国会无法发挥职能的意图，可列为内乱罪的头目，有必要迅速将其逮捕。

根据韩国法律，国会决议案要经过提议、管辖委员会审查、全体会议审议等程序，但决议案仅表明国会的正式立场，并不产生法律效力。

此外，韩国国会全体会议当天还表决通过了调查尹锡悦等人发动内乱嫌疑的“内乱常设特检法”。根据韩国法律，特检法通常分为“常设特检”与“普通特检”。“常设特检法”若在国会全体会议通过，将立即启动，总统无法对此行使否决权，但常设特别检察官需由总统任命，总统可通过不任命特别检察官的方式拒绝启动“常设特检法”。

另据韩联社10日报道，韩国高级公职人员犯罪调查处申请对前国防部长官金龙显发布“事前逮捕令”。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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