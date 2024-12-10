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中国科学家获联合国环境署2024年“地球卫士奖”

2024年12月10日15:20 | 来源：新华网
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新华社内罗毕12月10日电（记者林晶 黎华玲）联合国环境规划署10日线上公布2024年“地球卫士奖”得主，中国科学家卢琦因助力中国扭转土地退化趋势、减少沙化面积，获得“地球卫士奖”中的“科学与创新奖”，这也是中国人首次在该类别获奖。

一年一度的“地球卫士奖”是联合国颁发的最高级别环境奖项，旨在表彰对环境产生变革性影响的个人和组织。联合国环境规划署说，2024年“地球卫士奖”几个奖项的得主“在应对土地退化、干旱和荒漠化方面展现出了卓越领导力、勇敢的行动和可持续的解决方案”。

据介绍，卢琦在科学和政策领域拥有30年的工作经验。作为中国林业科学研究院首席科学家和三北工程研究院首任院长，卢琦在实施世界上最大的造林项目、建立荒漠生态研究网络和伙伴关系以及促进多边合作方面，在全球遏制荒漠化、土地退化和干旱等领域发挥了关键作用。

卢琦在接受新华社记者书面采访时表示，此次获奖是对中国林草事业、特别是治沙科技工作者的高度肯定和激励。他说，中国70多年的治沙历史，就是一部科技支撑生态建设的历史。中国几代治沙科技工作者辛勤耕耘，创造了科技治沙奇迹，为中国“三北”等重点生态工程建设作出了贡献。

获2024年“地球卫士奖”的还有：获“政策领导力奖”的巴西原住民部部长索尼娅·瓜雅雅拉，获“激励与行动奖”的美国原住民权利倡导者埃米·鲍尔斯·科达利斯和罗马尼亚的环境守护者加布里埃尔·波恩，获“终身成就奖”的印度生态学家马达夫·加吉尔，以及获“商界卓识奖”的可持续农业倡议SEKEM。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在新闻公报中说，世界上近40%的土地已经退化，荒漠化现象日益严重，毁灭性干旱越发频繁。“2024年度的地球卫士们通过他们的努力提醒我们，我们能够赢得保护土地、河流和海洋的‘战斗’。只要有正确的政策、科技的突破、制度的改革、积极的行动以及原住民的重要领导力和智慧，我们就能恢复生态系统。”

(责编：于洋、张悦)

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