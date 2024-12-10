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新闻人物丨叙利亚过渡政府领导人穆罕默德·巴希尔

2024年12月10日13:36 | 来源：新华网
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新华社北京12月10日电 题：叙利亚过渡政府领导人穆罕默德·巴希尔

新华社记者孙天朗

据亲叙利亚反对派媒体9日报道，反对派授权“叙利亚救国政府”的穆罕默德·巴希尔组建叙利亚过渡政府。

“叙利亚救国政府”网站发布的简历显示，巴希尔1983年生于叙利亚西北部伊德利卜省扎维耶山地区。2007年毕业于叙利亚阿勒颇大学电气和电子工程学院通信专业，毕业后任教。2011年成为叙利亚天然气公司某实验室精密仪器部门负责人。

2011年3月，巴希尔参加了叙利亚反政府示威游行。2012年巴希尔放弃在叙利亚政府的任职正式加入叙利亚反对派，在反对派控制区内从事军事、民政、教育等多领域工作。

2017年反对派成立“叙利亚救国政府”后，巴希尔先后在“慈善与宣教部”“发展和人道主义事务部”工作，2022年至2023年，巴希尔担任“发展和人道主义事务部”部长。

2024年1月，巴希尔开始担任“叙利亚救国政府”总理。

公开资料显示，“叙利亚救国政府”在叙反对派武装“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）的支持下于2017年成立，“解放叙利亚”联盟被认为是此次击败叙利亚政府军的主力之一。

(责编：于洋、张悦)

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