新华社巴黎12月9日电（记者张百慧）自12月初在法国巴黎举办以来，由中国外文局亚太传播中心主办的《漫画中国——国际艺术家眼中的“一带一路”艺术展》广受欢迎。

本次展出作品以漫画艺术为创作载体，聚焦“一带一路”倡议及全球文明倡议，以中外联合文物保护项目、联合考古项目等主题中的故事为选题，邀请来自中国、法国、意大利、阿根廷、日本、韩国等国的知名漫画家创作。

从古代促进不同地区经贸文化交流的粟特人，到克服重重困难开通的万里茶道，再到风靡全球的中国功夫……艺术家们用富有个性的创作手法将历史情感与时代精神融入作品之中，传递和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。

展览策展人王宁在现场向记者介绍说，该项目作品的积累和筛选历时三年，本次展出的100余幅作品只是其中一小部分。“我们希望通过有情感的故事、有思想的人物构成有画面感的作品。”

法国漫画家埃德蒙·博杜安在展览现场分享创作心得时表示，他多次受邀前往中国创作，在与中国艺术家和学生互动时受益颇丰。他感叹中国艺术家深厚的基本功和对绘画的热爱，并鼓励年青一代把创作的作品分享给世界。

在今年中法建交60周年背景下，多位艺术家受邀依托葡萄酒这一法国文化名片，将其作品融入“酒标画”这一艺术表现形式，其中多组作品在本次展览展出。

据展览协办单位《欧洲时报》文化中心介绍，本次展览得到广大观众喜爱，预约观展人数不断增加，展览预计延长至2025年1月中旬。

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