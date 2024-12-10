人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“一带一路”主题漫画展在法国广受欢迎

2024年12月10日11:03 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎12月9日电（记者张百慧）自12月初在法国巴黎举办以来，由中国外文局亚太传播中心主办的《漫画中国——国际艺术家眼中的“一带一路”艺术展》广受欢迎。

本次展出作品以漫画艺术为创作载体，聚焦“一带一路”倡议及全球文明倡议，以中外联合文物保护项目、联合考古项目等主题中的故事为选题，邀请来自中国、法国、意大利、阿根廷、日本、韩国等国的知名漫画家创作。

从古代促进不同地区经贸文化交流的粟特人，到克服重重困难开通的万里茶道，再到风靡全球的中国功夫……艺术家们用富有个性的创作手法将历史情感与时代精神融入作品之中，传递和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。

展览策展人王宁在现场向记者介绍说，该项目作品的积累和筛选历时三年，本次展出的100余幅作品只是其中一小部分。“我们希望通过有情感的故事、有思想的人物构成有画面感的作品。”

法国漫画家埃德蒙·博杜安在展览现场分享创作心得时表示，他多次受邀前往中国创作，在与中国艺术家和学生互动时受益颇丰。他感叹中国艺术家深厚的基本功和对绘画的热爱，并鼓励年青一代把创作的作品分享给世界。

在今年中法建交60周年背景下，多位艺术家受邀依托葡萄酒这一法国文化名片，将其作品融入“酒标画”这一艺术表现形式，其中多组作品在本次展览展出。

据展览协办单位《欧洲时报》文化中心介绍，本次展览得到广大观众喜爱，预约观展人数不断增加，展览预计延长至2025年1月中旬。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部