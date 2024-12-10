新华社华盛顿12月9日电（记者熊茂伶）美国联合健康集团旗下联合健康保险公司首席执行官汤普森被枪杀一案嫌疑人9日在宾夕法尼亚州被捕。

嫌疑人名叫路易吉·曼焦内，今年26岁，当天在宾夕法尼亚州阿尔图纳的一家麦当劳用餐时被捕。被捕时曼焦内持有多个假身份证件和一把装有消音器的3D打印手枪。

美国有线电视新闻网援引一位警官的话报道说，曼焦内被捕时还持有一份谴责美国医疗保险行业的文件。

当天晚些时候，曼焦内在宾夕法尼亚州霍利迪斯堡首次出庭，被令羁押，不得保释。刑事起诉书显示，他面临五项指控，其中包括伪造罪、无证携带枪支罪等重罪。

汤普森当地时间4日早晨在纽约市曼哈顿一家酒店外遭枪击身亡。一名蒙面枪手事先等在酒店外，在汤普森抵达后向其连开数枪，随后逃离现场。

根据警方初步调查，这是一起有针对性的袭击。

现年50岁的汤普森2004年加入联合健康集团，2021年4月开始担任联合健康保险公司首席执行官。联合健康集团在2024年《财富》世界500强企业中位列第八。

(责编：于洋、张悦)