人民网里约热内卢12月7日电 （记者陈一鸣、陈海琪）12月7日， 2024年中华文化大乐园——巴西里约营闭营仪式在里约中国国际学校举行。中国驻里约总领馆副总领事王尉育、巴西里约市副市长尼尔顿·卡尔代拉、中华海外联谊会代表孟蕊、浙江省海外联谊会代表韩琦、里约中国国际学校代董事长尹霄敏出席仪式并致辞。

12月2日至7日，2024年中华文化大乐园——巴西里约营活动在里约中国国际学校举办。活动期间，由浙江省海外联谊会派出的12位优秀教师授课为学生们提供独特的中国文化沉浸式学习体验。

王尉育代表中国驻里约总领馆对参与中华文化大乐园——巴西里约营的老师们表示感谢，并特别强调了中华文化大乐园活动的重要意义。他鼓励学生们在今后的学习、生活当中，不断弘扬和传承中华文化，争当中巴友好的使者。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育在闭营仪式上致辞。人民网记者 陈海琪摄

尹霄敏表示，此次活动通过诗歌、舞蹈、武术、书画等形式，展现了中华文化的博大精深。他期待未来有更多类似的文化活动，培养孩子们对中华文化的兴趣。

里约中国国际学校代董事长尹霄敏在闭营仪式上致辞。活动主办方供图

闭营仪式上的教学成果汇报演出以边巍巍老师一支热情的蒙古族舞蹈拉开了序幕。随后，由小营员带来的傣族舞蹈《金色的孔雀》赢得观众阵阵喝彩。接着，靳宇奇老师为大家带来了动人的歌曲《故乡的云》，唤起了在场每一位听众对故乡的怀念。在热烈的掌声中，中国民族舞蹈、合唱、武术、朗诵、话剧、国风服饰走秀、趣味数学、手工书画联展等丰富多彩的节目轮番上演，充分展现了中华文化的独特魅力。

蒙古族舞蹈《热土》表现出草原儿女的热情与活力。人民网记者 陈海琪摄

傣族舞蹈《金色的孔雀》以优美的动作赢得观众喝彩。人民网记者 陈海琪摄

歌曲《故乡的云》唤起了在外游子对故乡的怀念。人民网记者 陈海琪摄

巴西里约中国国际学校校长袁爱萍表示，在过去的几天里，浙江教师团队用他们的热情、爱心和耐心，为每一位学生带来了丰富的文化体验。这次活动的圆满成功，再次印证了中华文化在全球范围内的重要影响力。

里约华人联谊会会长陈秉文、巴西中国和平统一促进会会长张小春、巴西中国浙江商会执行会长陈翔广、巴西中国安徽商会会长魏贵德等多位侨团侨领以及学生和学生家长们，共同见证了本次活动的举行。

舞蹈《秦王点兵》通过生动的舞步展现了千年前秦俑的雄威与风采，气势磅礴，彰显了古代中华军魂。人民网记者 陈海琪摄

塔吉克舞蹈《梦想》通过灵动的舞姿展现了塔吉克族对美好生活的向往，仿佛带领观众走进了帕米尔高原。人民网记者 陈海琪摄

诗歌朗诵《我的南方和北方》表达了对祖国家乡大好河山的热爱。人民网记者 陈海琪摄

话剧《司马光砸缸》演绎了中国家喻户晓的儿童故事。人民网记者 陈海琪摄

趣味数学节目以富有创意的数字游戏和魔尺变幻为亮点，激发了孩子们的数学思维与想象力。人民网记者 陈海琪摄

《中华武术》表演展现了武术刚柔并济的独特魅力。人民网记者 陈海琪摄

《SHOW美中华》通过国风服饰走秀，将传统文化与现代创意完美结合。人民网记者 陈海琪摄

《一书一画》展现了小营员们的绘画技巧。人民网记者 陈海琪摄

2024年中华文化大乐园——巴西里约营闭营仪式在里约中国国际学校举行。人民网记者 陈海琪摄

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