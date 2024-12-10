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斯德哥尔摩中国文化中心举办“中国国家画院优秀作品交流展” 

2024年12月10日09:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩12月9日电 （记者殷淼）12月9日，由中国国家画院和斯德哥尔摩中国文化中心联合主办的“国际视野下的中国绘画——中国国家画院优秀作品交流展”在斯德哥尔摩中国文化中心拉开帷幕。中国驻瑞典大使崔爱民、中国国家画院艺术委员会主任燕东升、中国驻瑞典大使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任李蕊及瑞典艺术家百余人出席活动。

“国际视野下的中国绘画——中国国家画院优秀作品交流展”。中国驻瑞典大使馆供图

“国际视野下的中国绘画——中国国家画院优秀作品交流展”。中国驻瑞典大使馆供图

本次展览以“悠游山林”“万物有灵”和“传统与创新”三大主题板块为主线，精选54位艺术家的中国画精品，以不同技法、观念和形式展现中国绘画独特的艺术语言和情感表达。

中国驻瑞典大使崔爱民在画展开幕式上致辞。中国驻瑞典大使馆供图

中国驻瑞典大使崔爱民在画展开幕式上致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民在致辞中表示，展览以“悠游山林”“精彩人生”和“万物有灵”为主题，代表了中国艺术家在人与自然和谐相处、社会生活的多样性以及生态环保方面的文化思考，与瑞典崇尚环保、追求可持续发展的文化理念相契合。通过展览，人们能够“看到”艺术家们的所思所感，发现触动心灵、引发共鸣的艺术之光，感受到中国传统文化的当代气息。

燕东升介绍了中国画中蕴含的中国美学精神，及中瑞艺术交流的渊源与现状，希望观众可以跟随中国艺术家们的作品，享受一次美好的艺术之旅，并诚挚邀请大家到中国，感受中国的美景与美食，感受古老中国的青春活力。

中国驻瑞典大使崔爱民与画展主办方人员合影。中国驻瑞典大使馆供图

中国驻瑞典大使崔爱民与画展主办方人员合影。中国驻瑞典大使馆供图

瑞典艺术家代表萨姆·韦斯特霍尔姆表示，中国古人追求的诗意与和谐，同新的技术和表现内容结合在一起，让人们在忙碌的生活之余得以喘息，为我们打开想象和反思的空间。

来宾参观画展。中国驻瑞典大使馆供图

来宾参观画展。中国驻瑞典大使馆供图

此次展览不仅是一次艺术展示，更是一次跨文化的对话。开幕式上，来自中国国家画院的艺术家还进行了作品导览，对重点作品进行了讲解，现场观众反响热烈。

据介绍，本次绘画展从2024年12月9日开始，持续至2025年1月10日结束。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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