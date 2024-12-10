人民网布鲁塞尔12月9日电 （记者牛瑞飞）9日，欧盟中国商会 （以下简称“商会”）与全球管理咨询公司罗兰贝格在比利时布鲁塞尔共同发布商会年度旗舰报告《直面挑战 砥砺前行——中国企业在欧盟发展报告（2024/2025）》。报告指出，“不确定性”成为在欧中企运营的关键词。中企普遍认为泛政治化对商业领域影响不容小觑，期待欧盟对在欧中企营造公平、公正和可预期的市场环境。

报告基于为期四个月、对约200家在欧中企进行的问卷调查及深度访谈。报告中，在欧中企呼吁欧盟尊重全球产业链供应链分工，审慎使用经贸工具和贸易救济手段，避免“经济安全”政策泛化。报告指出，中欧即将于2025年迎来建交50周年，商业界期待双方共同反对“逆全球化”趋势和“新兴保护主义”，促进经贸及双边关系健康发展，助力全球贸易投资增长。报告还就欧盟营商环境的改善和促进中欧发展的合作提出283条具体建议。

报告指出，中企对欧盟营商环境的评分连续五年下降。68%受访企业认为，过去一年欧盟整体营商环境有所恶化；超半数受访企业反馈，欧盟市场不再“公平开放”，企业普遍对不确定性表示担忧。

此外，各类政治相关因素及其带来的市场壁垒、劳动力成本高、全球政治格局复杂化、欧盟及成员国对华政策不稳定和欧盟自身政治趋势变化成为中企认为的在欧经营面临的五大挑战。

报告说，尽管中欧在经贸领域有一定分歧，但在欧中企总体反馈经营平稳，对欧洲市场仍抱有长足发展的信心。66%的受访中企认为，今后1至3年，欧盟市场在其企业内部的战略地位将提升；超四成受访企业计划在欧扩招员工，约三成预计将在欧进行业务拓展、增加分部预算或开设新办事处等。

报告指出，中企对中欧中长期经贸前景仍保持乐观，中欧在绿色领域合作具有广阔发展空间。超过半数的受访企业认为，中欧合作有助于欧盟加快数字化转型、探索人工智能等前沿应用，形成更紧密的产业链互补关系。

欧盟中国商会会长刘坚东首先为发布会致欢迎辞。他表示，中国和欧盟互为重要贸易伙伴，你中有我，我中有你，互利共赢、相向而行。2024年以来，双方日均贸易额超20亿欧元，在战略领域优势互补，共同发展。欧洲对中企而言具有重要战略意义，中企在德国、匈牙利、西班牙等地设立大量研发设计和数据中心及生产基地，为欧盟贡献税收、投资和就业同时，也为欧盟产业升级、创新和可持续发展发挥积极作用。商会报告反映在欧中企关于欧盟市场准入、贸易壁垒等重要议题的声音与建议，旨在为中欧经贸关系深化提供智力支持。在中欧即将庆祝建交50周年的重要时刻，中企愿携手欧洲伙伴，为中欧关系长远发展注入新的活力和动力。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁丹尼斯·德普（中文名：戴璞）表示，在当前地缘局势紧张的背景下，欧盟和中国对彼此仍然都非常重要。我们观察到，中企在欧与欧企在华面临的挑战之间的对称性与日俱增。这种现象反映着双方共同努力解决或缓解问题、向前迈进的必要性愈加凸显。我们希望这份报告能够帮助企业领导层以及中欧双方的政策制定者理解在欧中企的关切，并驱动新战略的推出和商业环境的再平衡，并最终能够为企业解决实际问题。

本次发布会由欧盟中国商会秘书长方东葵主持，罗兰贝格合伙人李冰博士在上海通过视频连线介绍了报告内容；商会理事、数字工作组主席文涵介绍了数字经济、可持续发展等领域案例。会议还就中外记者关心的问题进行了回应。

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