人民网罗马12月10日电 （记者郑彬）近日，欧洲知名数字清洁技术领域专家、欧洲创新理事会项目评审委员会成员艾薇娅·玛瑞安妮在欧洲主流媒体意大利Adnkronos通讯社撰文表示，中国电动车正在引领行业发展，中欧在相关领域具有合作潜力。

2024年以来，欧洲汽车消费市场表现未及预期。截至10月份，欧洲乘用车新车销量同比增长仅为0.7%，其中法国、德国等主要汽车市场出现下滑。电动车销量更是同比下降了4.9%。针对当前欧洲汽车市场整体疲软的现状，玛瑞安妮在文章中指出，欧洲汽车行业国际竞争力下降的根本原因并不在于外部竞争的加剧，而在于其未能充分利用创新和数字化转型所带来的发展机遇，这严重损害了欧洲的生产能力，制约了其在关键技术和工业制造领域的国际竞争力，使欧洲汽车业在产业升级中落后于其他全球竞争者。

文章同时指出，缺乏前瞻性的产业政策和未能采取有效的发展战略规划，也是制约欧洲汽车产业竞争力提升的重要原因之一。对于整个行业来说，过度关注短期投资回报率，导致制造商不愿投资新技术领域的研发和创新。此外，能源成本偏高、缺乏高素质科技人才和熟练的产业工人也是造成欧洲汽车行业发展乏力不可忽视的因素。

玛瑞安妮本人对中国电动车产业的发展有着长期深入的研究。她在文章中指出，中国正在引领未来汽车行业发展的新趋势，而背后成功的因素则是多方面的。首先，长期稳定的政策规划是推动中国电动车领域稳步发展的基础。自上世纪90年代以来，中国政府就制定了节能减排的长期目标，这为其产业政策提供了明确的发展方向。在这一愿景的指导下，中国企业开始致力于新技术的研发和生产。与此同时，中国政府针对电池、电动车等领域的中长期发展，推出了具有针对性和协调性的产业政策和发展措施。仅2015年至2020年间，中国政府就投资了20多亿美元用于建设充电站等配套设施，为电动车的普及建立了庞大的基础设施网络。如今，中国国内电动车销量占汽车市场的50%以上。截至2023年6月，中国已建成超过1024万个充电站，可为2400万辆电动车提供充电服务，这一发展规模令人印象深刻，充分表明中国政府长期规划和综合发展政策的有效性。

其次，中国车企在全球市场的优势来自于国内市场的充分竞争。这种市场竞争机制有助于成本的不断降低和创新的不断加速。据统计，中国电动汽车产量每增加一倍，生产成本就会下降20%以上。得益于这种成熟的产业体系和规模化生产，使中国企业在全球市场上的竞争力不断得到提升。

文章提到，为进一步提升欧盟在新能源技术等领域的国际竞争力，欧委会近期制定了一系列措施，包括拨款10亿欧元用于电动车电池产业的发展，以及24亿欧元用于支持可再生能源、碳捕获及存储以及低碳排放等技术领域的项目创新。对此，玛瑞安妮评论称，欧洲汽车行业应正确认识自身竞争力下降的根本原因，在未来发展中借鉴包括中国在内的成功经验，充分利用当前新一轮数字化进程，建立先进的创新生态管理系统和产业政策相结合的发展模式，采取更具协调性和连贯性的产业政策，进一步提高生产效率，吸引更多中国等全球汽车制造商来欧投资设厂，从而提升本土企业的竞争力。

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