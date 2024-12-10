新华网东京12月9日电（记者杨光）“第70届东洋书艺展”之“喜马拉雅——容铁艺术作品（日本）邀请展”开幕式近日在日本东京都美术馆举行。

图为与会嘉宾为开幕式剪彩。（主办方供图）

活动展出中国艺术家容铁近年创作的书法、国画及篆刻作品60余件，包括《祈福》等反映西藏雪域风光、文化习俗的国画作品。

图为容铁在开幕式上致辞。（主办方供图）

日本前首相鸠山由纪夫致贺信表示，展览将促进更多日本民众深入了解中国文化的魅力，增进对中国文化的理解与喜爱，进一步推动中日两国的文化交流与合作。

全日本书道联盟顾问杭迫柏树说，容铁先生的每件作品都蕴含着他从日常生活中获得的感悟、对自然的尊敬以及对传统的确信，展示出东方艺术的独特魅力。此次邀请展成为促进日中两国艺术交流、互学互鉴的重要契机。

容铁告诉记者，中国西藏拥有神秘、大美的风光，他想用手中的画笔来描绘青藏高原的壮美山水，向日本观众展示西藏新貌，希望活动能够加深中日两国民众间的友谊，促进中日艺术家间的交流，让海外更多人了解中国文化。

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