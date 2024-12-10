新华网日本埼玉12月9日电（记者钱铮 程静）日本花滑名将、两届冬奥会花滑男单冠军羽生结弦7日在他30岁生日当天，在埼玉超级竞技场开启他第二次个人巡演“生命的回声”的首场演出。

图为羽生结弦在表演中。记者 钱铮 摄

这次个人巡演是继“礼物”和“RE_PRAY”后，羽生结弦自己担任演出和制作总指挥的个人冰演“冰上故事”的第三部，阐述了进入而立之年的羽生对生命的思考。他16岁经历2011年“3·11”东日本大地震，从小练习花滑的仙台滑冰场和他家的房子在地震中都受到了很大破坏，他一度考虑过要放弃花滑。这些经历带来的记忆、所见、所闻促使他去探索何为“活着”，并将这种想法编织进了节目里。

本场冰演共包含12支曲目（不包括返场），既有羽生结弦在选手时代的经典曲目《肖邦第一叙事曲》，也有这两年在冰演中广受好评的《丹尼男孩》。此外，他还为大家献上了多个新编曲目。

图为羽生结弦在表演中。记者 钱铮 摄

羽生结弦说，我们花了很长时间、很大精力创作了这个冰演，希望这个故事能为大家提供一些生活的力量。他还俏皮地指挥现场观众演唱《生日歌》，并表示被这么多人祝福非常开心。

返场节目是观众们熟悉的《让我取悦你》、《阿修罗》和《阴阳师》。伴随着羽生的劲舞，现场观众集体起立打起节奏。最后，羽生反复感谢现场观众，并高喊“生下来真好”。

图为羽生结弦在表演中。记者 钱铮 摄

本次个人巡演在埼玉的演出共有三场。2025年1月和2月，羽生结弦还将在广岛和千叶各举行两场演出。

羽生结弦2022年7月宣布不再参加竞技比赛，转战职业花样滑冰。

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