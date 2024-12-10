新华网阿布贾12月9日电（记者 杨喆）“废除奴隶贸易国际纪念日”活动近日在尼日利亚中国文化中心举办。本次活动由尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部（以下简称“尼艺文部”）主办，尼日利亚中国文化中心提供活动场地等支持。

尼艺文部常秘拉法尔、中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、尼日利亚中国文化中心副主任刘占平，尼国家艺术文化理事会、尼国家博物馆与纪念碑理事会、尼国家文化导向理事会、尼国际移民组织等机构代表，以及尼主流媒体记者等100余人出席了本次活动。

尼艺文部部长汉娜图在委托拉法尔代读的致辞中表示，由衷感谢和高度赞赏中国驻尼日利亚大使馆和尼日利亚中国文化中心致力于促进文化交流并为本次活动提供的多方面支持。她说，中国不断伸出友谊之手，支持各种文化和发展倡议，对双边关系产生积极影响，为尼日利亚的发展做出了重大贡献。“废除奴隶贸易国际纪念日”深刻地提醒人们不要忘记历史以及为争取正义和平等开展的持久斗争。我们要努力通过教育和文化项目推动文化部门发展并解决历史不公正现象，继续努力促进正义、平等和文化理解，创造一个人人享有自由和正义的未来。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。（图片由尼日利亚中国文化中心提供）

杨建兴在致辞中表示，历时400多年的奴隶贸易是人类历史上最黑暗的篇章之一。尽管自废除奴隶贸易以来国际人权事业已取得重大进展，但我们仍然要坚持不懈同种族歧视作斗争。2024年中非合作论坛北京峰会将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，为中国同所有非洲建交国平等互利合作注入了强大动力。中方将践行真实亲诚对非政策理念，支持非洲人民追求更加幸福美好生活的努力，与尼日利亚及各国人民携手建设一个人人有尊严、人人受尊重的世界。

活动结束后，杨建兴邀请参加本次活动的尼日利亚嘉宾参观了正在尼日利亚中国文化中心举办的“国社之镜·世纪光影”新华社新闻摄影展，结合一张张珍贵的图片资料，向大家讲述了中国共产党带领中国人民从站起来、富起来到强起来所走过的不平凡百年历程，为渴望了解中国经济社会巨大发展成就背后原因的嘉宾提供了重要参考。

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