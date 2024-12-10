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特朗普称将在上任首日赦免因“国会山骚乱”事件被判刑者

2024年12月10日08:47 | 来源：新华网
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新华社华盛顿12月9日电 美国当选总统特朗普日前表示，他将在上任首日赦免因“国会山骚乱”事件被判刑的人。

“我将采取非常迅速的行动，第一天。”特朗普在美国全国广播公司8日播出的节目中告诉该电视台主持人。特朗普将于明年1月20日宣誓就职美国总统。

特朗普说，对于有些“激进、疯狂的人”，他们可能不会得到赦免。

2020年美国总统选举结束后，时任美国总统、共和党人特朗普拒绝承认败选，并宣称选举存在大规模舞弊。2021年1月6日，大批特朗普支持者闯入美国国会大厦，造成人员伤亡和财产损失。

“国会山骚乱”事件及其后续风波是美国共和、民主两党近年来尖锐政治纷争的主要原因之一。

据美国媒体报道，美国已有至少1572人因“国会山骚乱”事件被起诉，超过1250人认罪或被定罪，至少645人被判入狱服刑。

今年12月1日，现任总统、民主党人拜登宣布特赦其子亨特·拜登，称亨特遭到不公平对待，因为其身份被特别针对。

特朗普将拜登赦免亨特同“国会山骚乱”事件相关联，称拜登的赦免决定是“滥用司法”，而那些因“国会山骚乱”事件被定罪判刑的特朗普支持者遭“司法误判”。

(责编：于洋、张悦)

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