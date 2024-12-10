新华社北京12月9日电 综合新华社驻外记者报道：据塔斯社8日晚报道，巴沙尔·阿萨德及家人已抵达俄罗斯首都莫斯科。俄总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，俄总统普京决定向他们提供庇护。多国政府及国际组织表示，叙利亚的未来应由叙人民决定，呼吁有关各方尽快寻求恢复秩序的政治解决方案。

佩斯科夫说，目前，在普京的正式日程中没有与巴沙尔·阿萨德举行会晤的计划。他还说，俄方正在与土耳其方面就叙利亚局势进行沟通。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈叙反对派武装代表团团长艾哈迈德·托马9日对俄媒表示，叙反对派致力于根据联合国安理会第2254号决议建立独立的民主国家，希望与包括俄罗斯在内的各方建立基于相互尊重的合作关系。

联合国秘书长古特雷斯8日发表声明说，叙利亚的未来由叙利亚人民决定，联合国将与叙利亚人民共同致力于实现叙利亚稳定和平的未来。

联合国人权事务高级专员图尔克9日在记者会上呼吁叙利亚各方进行具有包容性的对话。人权高专办做好准备，支持叙利亚过渡进程。

欧盟9日发表声明说，维护叙利亚领土完整、尊重其主权独立、拒绝一切形式的极端主义至关重要，有关各方应避免进一步发生暴力事件。声明说，本着联合国安理会第2254号决议的精神，并按照叙利亚人民的意愿，现在比以往任何时候都更需要所有利益攸关方就关键问题进行包容性的、由叙利亚主导和拥有的对话，以确保有序、和平和包容的过渡。

伊朗总统佩泽希齐扬8日表示，应由叙利亚人民决定国家的未来，他呼吁叙社会各阶层展开对话以达成谅解。他还说，叙利亚的军事冲突和暴力应尽快结束。伊朗将继续同有关各方及联合国展开磋商，推动局势向稳，维护地区稳定与安全。

伊拉克政府发言人阿瓦迪8日发表声明说，必须尊重全体叙利亚人民的意愿，并强调叙利亚的安全、领土完整和独立对伊拉克及整个地区的稳定至关重要。

卡塔尔首相顾问兼外交部发言人安萨里8日说，卡塔尔密切关注叙利亚局势，敦促各方遵守国际人道法，共同努力实现有利于叙利亚人民利益、促进地区稳定的和平政治过渡。

土耳其外长费丹9日表示，土耳其愿为叙重建提供支持，“我们一贯主张通过国际共识来确保叙利亚的和平与稳定”。此外，土耳其将继续努力帮助其收容的叙利亚难民“安全、自愿”返回家园。

英国首相斯塔默在社交媒体上表示，当前的叙利亚需要政治解决方案以恢复和平与稳定。英方正与该地区伙伴进行对话，密切关注局势发展，同时呼吁有关各方保护平民，确保基本援助能够惠及最脆弱的人群。

法国看守政府外交部长让-诺埃尔·巴罗9日表示，巴沙尔·阿萨德的下台是“历史性的剧变”，叙利亚人民现在必须把命运掌握在自己手中。巴罗说，法国支持具有包容性、尊重男女权利的政治过渡进程，“使叙利亚能够走上公正、和平、可持续发展的和平之路”。他强调，在当前局势下，“不能给恐怖主义和极端主义留下任何空间”。

捷克、挪威、希腊、塞浦路斯等国表示，当务之急是确保叙利亚和平，并根据联合国安理会第2254号决议寻求政治解决方案。

美国中央司令部8日说，美军当天对极端组织“伊斯兰国”在叙利亚境内的70多个目标发动了空袭，旨在防止其利用叙局势动荡死灰复燃。美国总统拜登表示，美国政府在叙政府过渡阶段支持约旦、黎巴嫩、伊拉克和以色列等叙邻国抵御潜在安全威胁，并将持续打击“伊斯兰国”，防止其卷土重来。

另据《今日以色列报》报道，以色列国防部长卡茨已下令以军完全控制以色列和叙利亚之间的缓冲区。以外长萨尔表示，以军在叙利亚的存在是“有限的、临时的”，旨在确保叙利亚局势动荡期间以色列的安全。

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