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中国荒漠化防治国际合作成果亮相COP16

2024年12月10日08:36 | 来源：新华网
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新华社利雅得12月9日电（记者陈琛 葛晨）《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）中国馆9日举办主题为“绿色技术、绿色未来”的边会，分享中国荒漠化防治国际合作的成功经验。

此次边会由中国科学院新疆生态与地理研究所（新疆生地所）、新疆维吾尔自治区林业和草原局共同主办。边会发布了新疆生地所与泛非“绿色长城”组织合作在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特建设的“中非绿色技术公园”成果视频，新疆生地所与泛非“绿色长城”组织秘书处续签了谅解备忘录。会上还介绍了中国与非洲、中亚等地区的其他荒漠化防治成果。

中国国家林业和草原局荒漠化防治司司长黄采艺在活动致辞中说，中国愿与各方聚焦荒漠化治理成果和挑战，共商荒漠化合作之路，共探荒漠化治理之计，携手合作，早日实现“荒漠造福人类”的目标。

乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部专家索别尔忠·乌马罗夫在发言中表示，乌中两国在“一带一路”框架下的环保合作成效显著，中国先进的自然资源可持续管理方案已成功应用于乌兹别克斯坦。

非洲“绿色长城”毛里塔尼亚国家署总干事西德纳·艾哈迈德·埃利在致辞中表示，中国的创新方案对毛里塔尼亚抗击荒漠化和非洲“绿色长城”建设提供了重要支持。

新疆维吾尔自治区林业和草原局党委书记张志刚在致辞中介绍了新疆防沙治沙成效和经验。他说，2022年新疆实现了荒漠化和沙化土地面积“双缩减”，前不久世界最长环沙漠生态屏障在新疆“合龙”，打造了全国防治荒漠化的样板和典范，为筑牢中国北方生态安全屏障作出贡献。

边会的圆桌会议环节，来自科研机构、企业界的6名行业代表畅谈了在荒漠化防治中的成功经验。

(责编：于洋、张悦)

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