新华社安卡拉12月9日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安9日表示，该国将重新开放东南部哈塔伊省毗邻叙利亚的亚伊拉达厄过境口岸，以方便土境内叙利亚难民返回家园。

埃尔多安当晚在内阁会议结束后举行的记者会上说，重新开放亚伊拉达厄过境口岸旨在推进过境交通便利化和防止出现过度拥挤现象。他表示，随着叙利亚恢复稳定，将会有越来越多叙利亚难民“自愿、安全、有尊严和有序”返回家园。

埃尔多安同时表示，叙利亚社会政治格局已出现重大变化。土耳其尊重叙利亚领土主权的完整。

当天早晨，土耳其南部哈塔伊省的奇尔韦格聚、基利斯省的恩居皮纳尔两个过境口岸重新开放。土耳其NTV电视台电视画面显示，准备返回家园的上千名叙利亚难民在口岸排起长队，焦急等待通关，现场十分拥挤。

2011年叙利亚内战爆发以来，数百万叙利亚民众逃往邻国土耳其、伊拉克、约旦、黎巴嫩等寻求庇护。据土耳其官方统计，在土境内有近350万登记注册的叙利亚难民。土耳其政府于2013年关闭与叙利亚接壤的过境口岸，以防止叙利亚难民涌入土耳其。

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