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友谊的种子 甘甜的果实（记者手记）

任 彦
2024年12月10日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　漫步阿斯马拉林荫大道，高大挺拔的棕榈树整齐排列，午后的阳光穿过繁茂的枝叶，斑驳光影洒落在平整的路面上。道路两侧，蓝花楹尽情绽放，米黄色的现代主义建筑，沧桑而不失典雅。两三米高的仙人掌从街边住宅院墙探出头来，大门栅栏上爬满了三角梅、五彩花、凌霄花和牵牛花等，一片五彩缤纷的绚丽景象。

　　厄立特里亚首都阿斯马拉位于东非高原最北端，海拔约2350米，年均气温17摄氏度，气候宜人，四季如春。在城郊的一处盘山公路，经常可以看到白云在脚下飘浮的景观，因此阿斯马拉被称为“云端上的城市”。

　　这座“云端上的城市”不仅环境优美，市民也非常友好。在街边农贸市场，一名中年妇女正从小贩处购买仙人掌果。我上前询问能否拍摄她买东西的照片，她微笑着表示肯定，随后又问我：“你是中国人吧？”我好奇地问她：“你是怎么看出来的？”“我们这里外国人不多，亚洲人更少，我猜你应该是中国医疗队的。”她说。

　　这位妇女是当地的一名中学教师，她向我介绍，她所在学校附近的一所医院里就有中国医生。“我的一个外地亲戚咳嗽了好多年，多次就诊未见好转，身体越来越虚弱。”女教师说，“我听说中国医生所在的医院今年4月成立了支气管镜中心，治好了不少常年咳嗽的患者，便建议亲戚去就诊。经过中国医生的精心治疗，亲戚的病情明显好转。”

　　“中国医生不仅医术高明，而且和蔼可亲，对待我们就像亲人一样。”女教师继续说道，在厄立特里亚人心目中，中国医生不仅是白衣天使，更是友好使者。“中国人是我们的真朋友，我们非常尊重中国人，对中国人充满感激之情。”临别的时候，女教师坚持要送给我两个去了皮的仙人掌果，“你不要拒绝，这是我对中国人的一点心意。”

　　仙人掌果的味道让我觉得无比清冽甘甜。可能是因为在我心中，那两个仙人掌果已不再只是水果，而是中厄人民真挚友谊结出的果实。我在厄立特里亚的几天里，多次遇到路人热情地和我用“你好”或“中国”打招呼。我想，也许正是因为中国医疗队在当地播撒下友谊的种子，才让我们这些来访的中国人能获得当地人的欢迎。

　　1997年，中国向厄立特里亚派遣首批医疗队。截至目前，已有17批300余人次中国医疗队队员在厄工作过，他们以实际行动践行了不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，在两国人民间架起了友谊的桥梁。在中国援厄立特里亚医疗队宿舍大楼一侧，有很大一片“中厄友谊林”，几百株树苗茁壮成长。附近居民说，这些树苗不仅为阿斯马拉带来一抹绿色，更象征着厄中两国友谊之树常青。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月10日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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