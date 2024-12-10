本报记者 管克江

伊拉克近日开展了37年来首次全国人口普查。初步统计数据显示，伊拉克目前总人口为4540万，70.3%的人口居住在城市。伊拉克政府表示，此次人口普查将为伊拉克未来发展的科学决策提供依据。

伊拉克上一次全国人口普查是在1987年，当时统计的全国人口数量为1800万。此后由于战乱等原因，伊拉克经济社会发展进程遭到破坏。本次人口普查期间，伊拉克全境实施了宵禁，除人道主义原因及极端情况外，城市间及城市内人员和车辆的流动受到限制。伊拉克政府派出12万名社会工作者，深入各地挨家挨户开展普查。伊拉克此次人口普查还首次采用了数字化统计方式。初步统计数据显示，伊拉克现有的4540万人口中，男性占比50.1%，家庭平均人数为5.3人。从年龄看，15岁以下人口占比36.1%，适龄劳动人口占总人口的60.2%，只有3.7%的人口年龄在65岁或以上。

此次伊拉克人口普查由伊拉克规划部和联合国人口基金会合作开展。伊拉克规划部发言人表示，当前伊拉克正处在经济重建的关键时期，人口普查将为伊拉克政府解决该国长期存在的资源分配不均问题提供重要依据，助力伊拉克实现公平、稳定发展。联合国伊拉克援助团负责人穆罕默德·哈桑表示，伊拉克使用数字化方式开展37年来第一次全国性人口普查，本身就是一次有意义的行动，伊拉克政府的未来决策将受益于此次人口普查。许多伊拉克民众积极配合此次人口普查。今年60岁的巴格达老人莎沙·艾哈迈德说，伊拉克开展人口普查，表明政府正努力制定更有效的发展政策和社会服务举措。

伊拉克纳赫兰战略研究中心研究员阿里·库提比表示，伊拉克当前仍面临政治、经济挑战，获得准确的人口数据对伊拉克政府推出科学政策、支持稳定可持续发展至关重要。比如，根据城乡人口情况，政府可以更有效开展城市规划和建设，完善医院、学校、银行等公共服务设施布局。目前伊拉克人口结构以年轻人为主，相对丰富的劳动力资源对经济发展有利，同时也迫切要求政府积极出台政策，为广大年轻人创造更多就业机会。

（本报中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)