据新华社伯明翰电 （记者郭爽、张亚东）在英国伯明翰大学日前举办的中英汽车合作论坛上，多名外方人士呼吁英国汽车业应该加强与中国汽车行业的合作，以加速行业低碳转型。

国际汽车工程师学会联合会首席执行官克里斯·梅森在论坛上发表视频演讲说，英国是传统的汽车工业强国，中国是技术创新强国，且正在成为全球电动汽车生产的领导者。两国在该领域的专业知识可推动汽车行业取得新的成就。

英中贸易协会首席商务官克莱尔·厄里指出，英中两国都认识到应对气候变化的紧迫性，并加强研发零排放汽车，两国在这一领域的合作和共同努力将可能重塑全球汽车行业，加速全球新能源汽车的推广部署，这有助于减少全球温室气体排放，促进技术创新和经济增长。

英国汽车制造商和贸易商协会公布的数据显示，英国电动汽车的发展已进入加速阶段，11月英国售出的汽车中有1/4是电动汽车，而中国是英国电动汽车市场供应链的重要参与方。

然而，部分国家和地区对中国电动汽车的竞争优势却感到“担忧”。今年早些时候，欧盟委员会公布对华电动汽车反补贴调查终裁结果，决定从10月30日起对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税。

论坛与会人士认为，欧盟对从中国进口的电动汽车加征反补贴税是在给行业发展制造阻力。奥地利AVL公司代表马蒂亚斯·韦莱表示，他不认为英国会追随欧盟采取类似措施。欧洲应该派出更多学者去学习中国经验，中国将引领汽车行业的新技术，在可预见的未来将会持续发展。

这一论坛由全英华人汽车工程师协会主办。与会的工程、汽车、经贸等领域专业人士强调，全球汽车行业应加强对话，在新能源汽车发展等方面携手共进。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 15 版）

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