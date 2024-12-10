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多国地方官员在COP16市长论坛共话土地保护

2024年12月10日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社利雅得电 （记者葛晨）《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）日前举办市长论坛，多国地方官员讨论地方政府如何应对土地退化、荒漠化和水资源匮乏等问题，强调城乡协同促进土地可持续管理。

　　联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫通过视频致开幕辞。她说，地方政府在应对移民压力、粮食安全和水资源短缺方面起关键作用，COP16此次论坛召集了地方的管理者，为创新、合作和分享成功提供了机会。

　　曾担任过多年市长的马来西亚雪兰莪州可持续委员会主席诺莱妮·鲁斯兰在论坛上分享说，她一度主管城市规划，“起初建造了太多房子，城市侵占了农业用地甚至森林保护区”，后来国家制定了土地保护相关政策，地方政府也收购土地用于生态恢复项目。

　　鲁斯兰说，平衡城市化与可持续战略至关重要，如果地方政府能与其他政府机构、非政府组织或企业合作，就有望恢复更多土地，更快实现可持续发展目标。她呼吁国际社会提供帮助，让地方政府决策者在项目选择和预算方面作出更正确的决定。

　　中国内蒙古自治区鄂尔多斯市副市长吉日木图发言说，鄂尔多斯市南北贯穿沙漠沙地，属于生态环境脆弱区。近年来该市坚持系统治理、创新光伏治理、推进科学治理、强化多元治理，实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。他还邀请大家参加明年夏季在鄂尔多斯举办的第十届库布其国际沙漠论坛，共商国际荒漠化防治新愿景。

　　此外还有来自土耳其、摩洛哥、阿根廷、喀麦隆等国的十余位地方政府官员参与了本次论坛。他们强调合作治理、知识共享和使用可持续解决方案的必要性，呼吁在《联合国防治荒漠化公约》框架内强化地方政府的作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月10日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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