德国中国商会2024年度论坛在柏林举行

本报记者 徐 馨 郭梓云

德国中国商会2024年度论坛日前在德国柏林举行。论坛以“互利与共同愿景下的中德可持续发展”为主题，汇聚了来自中德政商界的200余位嘉宾，共话互利合作与可持续发展。今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年。截至2024年7月底，中德双向投资存量达649亿美元，占中欧双向投资总额1/4。论坛上，来自机械、能源、医疗器械等行业的中德企业代表纷纷表达了加强经贸合作的意愿。与会代表认为，中德两国互为对方最重要的贸易伙伴之一，双方加强经贸合作对推动实现可持续发展目标、促进全球经济复苏具有重要意义。

论坛上，德国西门子能源政府事务部主管伊娃·卡斯特纳介绍了西门子能源与中国伙伴合力推进绿色发展的实践，如上个月西门子能源与中国能源企业签约，共同推动海南建设海上风电制醇氢产业链。EEW废弃物能源利用公司企业发展部主管勒内·明希介绍了该公司在污泥焚烧、风力发电等领域的创新发展，表示公司最近正与中国企业接洽，共同开发碳捕获技术。德国飞格国际物流集团可持续发展执行总监桑德拉·阿赫特恩布施讲述了与中国企业合作的案例：“飞格在物流、智能仓储等方面有着丰富经验和先进技术，中国合作企业则可以高效地将飞格智能仓储管理规模化。德中双方应进一步实现强强联合，加快推动绿色物流发展。”

许多中国企业在可持续发展领域积累了丰富的实践经验，积极融入德国市场发展。据宁德时代欧洲运营总经理陈国城介绍，宁德时代与100余家德国乃至欧洲供应商合作，成为当地企业的可靠伙伴，助力全球交通电动化和清洁能源转型。魏桥德国副总经理何蓉介绍，中国宏桥集团有限公司与德国最大的汽车拆解及金属回收企业顺尔茨集团共同投资的中德宏顺循环科技项目运行良好，目前再生铝年处理规模达50万吨。中国移动欧洲首席执行官牛亮认为，德国柏林有智能楼宇、汉堡有智能港口，中国移动在国内已落地1200多个智慧城市项目，期待中德双方未来在智慧城市领域开展更多合作。

“当今世界充满诸多不确定性。德国和中国在世界政治经济领域都扮演着重要角色，两国应进一步发挥各自优势，加强互利合作、促进共赢发展。”德国联邦议院前副议长、德中议院小组主席汉斯—彼得·弗里德里希2019年发起成立了旨在加强德中两国交流合作的非营利组织“中国桥”，他对记者表示，德中两国应坚持求同存异原则，促进经贸往来，同时进一步加强国际科研合作，推动可持续发展。“德国发明磁悬浮技术，中国则建成世界上第一条商业化运营的磁悬浮列车示范线。德国和中国都有大量的优秀中小企业，在许多不同领域拥有专精特新的‘隐形冠军’，应该积极搭建桥梁、提供政策支持，推动两国中小企业间深化合作。”弗里德里希说。

德国联邦经济与气候保护部对外经济司副司长安德里斯·尼可林表示，德中应继续坚定不移推动对话与合作，目前德中气候变化和绿色转型对话合作机制正成为全球重要领域中的国家合作典范。

“作为世界第二、第三大经济体和贸易大国，中德两国都是经济全球化和贸易自由化的受益者、贡献者，同时也是坚定的支持者。”中国驻德国大使邓洪波在致辞中表示，密切的经贸往来和深入的产供链融合惠及两国企业和民众，为世界经济注入稳定性和确定性。保持中德合作的稳定性、可持续发展符合两国共同利益。当前，面对各种不确定性、不稳定性，经贸合作作为中德双边关系的压舱石、企业家作为两国交往合作的推进器，其作用愈加凸显。

（本报柏林12月9日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)