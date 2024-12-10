约娜·维达格多·普特里

2025年是印尼同中国建交75周年，这一重要里程碑将为两国关系的进一步巩固发展提供契机

印度尼西亚政府高度重视发展同中国的关系。普拉博沃总统正式就职后首次出访即选择中国，体现了印尼对深化同中国的全面战略伙伴关系的坚定承诺。普拉博沃总统访华期间两国元首达成重要共识，将进一步深化两国在政治、经济、文化等各领域的合作，更好促进各自发展，维护地区和平稳定。

近年来，印尼同中国之间的贸易额持续增长。2024年1月至8月，双边贸易额达到927.9亿美元，同比增长1.5%。中国已连续多年成为印尼最大贸易伙伴，是印尼主要外资来源国之一。印尼中央统计局的数据显示，2023年印尼经济增长率达5.05%，同中国在贸易与投资领域的合作有力促进了印尼发展。雅万高铁是双方共建“一带一路”的重点项目，投入运营以来不仅大大缩短了雅加达至万隆的通勤时间，更带动了沿线城市发展，促进了印尼现代化。截至今年10月，雅万高铁累计运送旅客超600万人次。这一项目的成功彰显了共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想对接的协同效应，为两国加强互联互通合作树立了典范。

印尼同中国的互利合作不限于经贸领域，能源、粮食安全、技术创新等领域合作也不断走向深入。在数字经济方面，中国在电商和金融科技领域的成熟经验为印尼促进包容性金融和普惠金融发展提供了借鉴。两国还计划在可再生能源与低碳技术领域加强合作，以应对气候变化挑战。数据显示，印尼在绿色发展方面的投资增长迅速，来自中国的可再生能源技术有望提升印尼清洁能源的自给能力。在海洋保护、渔业管理和生物多样性保护等领域，两国也有望加强合作。

印尼同中国的合作还拓展至卫生、科技、教育等领域。印尼不仅重视硬件设施投资，也积极推进教育、科研、人才培养等软环境建设，以实现以人为本的全面发展。在这些领域，印尼同中国建立互利共赢的长期合作关系，共同推动以人为本的发展，不仅符合各自利益，也将引领区域发展。

2025年是印尼同中国建交75周年，这一重要里程碑将为两国关系的进一步巩固发展提供契机。展望未来，印尼将继续秉持包容与开放精神，与包括中国在内的各国深化合作，共同构建和平共处、互利共赢的未来。

（作者为印度尼西亚大学中国—东盟研究中心研究员，中文名林优娜）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)