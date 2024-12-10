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多国领导人赞誉中国促进全球南方团结合作

2024年12月10日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社多哈12月8日电 第二十二届多哈论坛8日闭幕。与会嘉宾表示，对于全球南方而言，无论国家大小，都需要团结合作，中国努力促进全球南方之间合作，为实现更加普惠包容的全球治理体系作出重要贡献。

　　在由多哈论坛与“全球化智库”共同举办的“中国在崛起的全球南方中的角色：重新定义未来的世界秩序”分论坛上，与会人士探讨了卓然壮大的全球南方声势，以及中国同广大全球南方国家一道践行真正的多边主义、携手推动构建人类命运共同体的理念与实践。

　　卢旺达总统卡加梅表示，非洲国家在寻求国家独立、民族解放时就得到了中国的大力支持，这种传统友谊延续了几十年，如今的非中经贸合作在没有附加政治条件的情况下助力当地经济发展。以卢旺达为例，2023年卢旺达与中国的贸易额比2018年增长了274%，卢旺达还受惠于中国较低的关税水平。

　　纳米比亚总统姆本巴说，非中合作建立在互惠基础上，而非强迫。如今，中国企业在非洲修建公路等基础设施，而这是发达国家不愿参与的；非中还加强了学术交流、教育合作等以促进文化交融、文明互鉴。

　　巴巴多斯总理莫特利表示，国家无论大小一律平等，都可以在多极化世界里扮演角色，面对全球挑战，再大的国家也无法独自面对，需要各国团结合作。

　　洪都拉斯外长雷纳说，中国与全球南方国家正在发展一种基于相互尊重和互惠互利的关系。

　　本届多哈论坛为期两天，主题为“创新势在必行”，举办了数十场分论坛和研讨会。来自全球150多个国家和地区的4500多名参会者和300多位演讲嘉宾，就地缘政治、多个地区面临的人道主义危机、全球南方、人工智能、数字经济等议题展开讨论。多哈论坛一般每年举办一届，以“外交、对话、多样性”为宗旨。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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