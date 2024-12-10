新华社杭州12月9日电 中国外交部和联合国人权事务高级专员办公室共同举办的经济、社会及文化权利国际对话会9日在杭州举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅发表书面致辞。

王毅指出，当前，世界百年变局深刻演进，地缘冲突此起彼伏，世界经济增长乏力，人权治理赤字加重。确保人人平等享有经社文权利，是实现所有人权的重要目标。要坚持真正的多边主义，尊重各国自主选择的人权发展道路；秉持人民至上理念，加大对经社文权利投入；加强团结协作，推动发达国家为发展中国家提供更大力度支持。

王毅表示，中国坚持以人民为中心，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，推动中国人权事业取得历史性成就，经社文权利保障水平迈上新台阶。今年7月，中国共产党二十届三中全会胜利召开，擘画了中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，也必将为中国人民在更高水平上平等享有经社文权利创造良好条件。中国将继续同各国和联合国机构一道，秉持全人类共同价值，倡导以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，推动全球人权事业健康、可持续发展。

来自刚果（布）、科特迪瓦、毛里塔尼亚、也门等近50个国家及地区组织的部长及司局级官方代表，联合国专家，人权高专办官员等参加对话会。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）

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