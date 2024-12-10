人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

经济、社会及文化权利国际对话会在杭州举行

2024年12月10日06:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社杭州12月9日电 中国外交部和联合国人权事务高级专员办公室共同举办的经济、社会及文化权利国际对话会9日在杭州举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅发表书面致辞。

　　王毅指出，当前，世界百年变局深刻演进，地缘冲突此起彼伏，世界经济增长乏力，人权治理赤字加重。确保人人平等享有经社文权利，是实现所有人权的重要目标。要坚持真正的多边主义，尊重各国自主选择的人权发展道路；秉持人民至上理念，加大对经社文权利投入；加强团结协作，推动发达国家为发展中国家提供更大力度支持。

　　王毅表示，中国坚持以人民为中心，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，推动中国人权事业取得历史性成就，经社文权利保障水平迈上新台阶。今年7月，中国共产党二十届三中全会胜利召开，擘画了中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，也必将为中国人民在更高水平上平等享有经社文权利创造良好条件。中国将继续同各国和联合国机构一道，秉持全人类共同价值，倡导以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，推动全球人权事业健康、可持续发展。

　　来自刚果（布）、科特迪瓦、毛里塔尼亚、也门等近50个国家及地区组织的部长及司局级官方代表，联合国专家，人权高专办官员等参加对话会。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部