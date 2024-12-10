——访塞尔维亚社会党主席、副总理达契奇

本报记者 谢亚宏

“中国发展成就举世瞩目。塞尔维亚对此高度关注并充满敬意，希望成为中国在中东欧地区的主要合作伙伴，让塞中关系成为欧洲国家同中国关系中的典范。”塞尔维亚社会党主席、副总理达契奇日前在接受本报记者专访时表示。

达契奇目前还兼任塞尔维亚内务部长，此前曾担任塞尔维亚总理、议长、外交部长等要职。他曾多次访问中国，对近年来中国的巨大发展变化感触颇深。他高度评价中国共产党以人民为中心的执政理念。“中国共产党团结带领中国人民攻坚克难、开拓进取，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，正在全面推进中国式现代化，加快发展新质生产力。当前，中国经济在转型升级中保持稳步增长。这些成就的取得与习近平主席的远见卓识以及中国政府的高效执行力密不可分。”达契奇说。

今年5月，习近平主席对塞尔维亚进行国事访问。他表示，习近平主席8年间两次访问塞尔维亚，表明对发展两国“钢铁友谊”的高度重视。此访对于深化和提升两国全面战略伙伴关系意义重大。今年以来，双方合作亮点不断。习近平主席访塞期间宣布的中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项务实举措逐步落地，塞中自由贸易协定7月1日正式生效，两国间直航航线不断增加……这将为塞中人员交流和经贸关系发展打下更坚实的基础。

塞尔维亚是最早同中国签署共建“一带一路”合作文件的欧洲国家之一，双方各领域互利合作取得重要成果。塞尔维亚的公路、铁路等基础设施得以新建或修缮，一批现代化能源和工业企业兴起，提升了塞尔维亚经济发展水平。“塞中‘钢铁友谊’弥足珍贵。”达契奇表示，塞方热情支持中国提出的全球发展倡议等国际公共产品。与中国的合作不仅将为塞尔维亚带来繁荣，也将为推动构建更加公正合理的全球治理体系贡献力量。

塞尔维亚社会党不久前组团访华，考察调研中国多个省市的现代农业、环保、新能源等领域发展情况，并就党的建设、基层治理等重要问题与中方进行深入讨论。达契奇表示，塞尔维亚社会党与中国共产党长期保持紧密合作，在以人民为中心、注重平等和团结等方面秉持相似的原则立场。达契奇表示，当前中国正着力推动高质量发展，塞尔维亚社会党愿与中国共产党进一步加强党际交流，深入学习中方治国治党以及应对国内外挑战的经验，将之应用于塞尔维亚现代化建设。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）

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