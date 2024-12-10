——第四届中拉政党论坛综述

本报记者 李欣怡

以“汇聚政党力量，构建中拉命运共同体”为主题的第四届中拉政党论坛日前在北京举行。来自拉美和加勒比地区30个国家近100个政党和地区政党组织代表、驻华使节和中方部委、高校、智库代表约200人与会。与会嘉宾就“推进现代化建设，增进人民福祉”“加强政党建设，提升执政能力”等议题展开对话交流。与会外宾表示，政党论坛是拉中交流思想和治国理政经验的重要平台，中国式现代化为拉美和加勒比国家提供了可借鉴的经验，地区各国政党愿同中国共产党进一步加强党际交流合作，为推动构建拉中命运共同体作出更大贡献。

“中国是拉美各国实现发展的可靠伙伴”

今年11月，习近平主席访问拉美，会见多位拉美国家领导人，为新时代共建中拉命运共同体指明了方向。与会外宾表示，在元首外交引领下，拉中政治互信持续深化，务实合作走上提质升级的快车道。拉中双方推动发展战略对接，带动更多项目落地开花，将进一步促进共同发展繁荣。

厄瓜多尔创造机会运动副主席安吉·查韦斯表示，习近平主席高度重视拉中关系发展，曾多次访问拉美，推动拉中合作不断迈上新台阶。期待双方拓展现有合作渠道，进一步深化多边合作和地方交流，在高质量共建“一带一路”框架内开辟更多合作新领域。

“近年来，拉中经贸联系日益紧密，中国是拉美各国实现发展的可靠伙伴。”阿根廷激进党主席、参议员马丁·卢斯托说，拉中合作前景广阔，双方在人工智能、绿色能源等新兴领域合作潜力巨大。拉美各国应着眼长远，深入挖掘对华合作潜力。

墨西哥国家行动党众议院党团协调办公室主任、前联邦众议员卡罗丽娜·贝乌雷加德说，拉中论坛、拉中政党论坛等机制已成为推动拉中合作的重要平台。中国是拉美和加勒比地区重要贸易伙伴，也是该地区出口增长最快的市场。2000年至2022年，拉中货物贸易总额增长35倍，有力推动拉美地区经济发展。墨西哥愿同中方推进更加包容的合作，携手共建拉中命运共同体。

秘鲁人民力量党领导人、国会外委会前主席卡洛斯·图比诺表示，钱凯港是秘中高质量共建“一带一路”重大项目，启用后极大减少拉美各国货物运往中国和世界其他地区的时间和成本，不仅为秘鲁带来丰厚收益，也将对拉美和加勒比地区经济发展产生很强的辐射作用。

苏里南进步改革党常务副主席格林·乌合勒斯表示，拉中正推进数字经济、清洁能源、人工智能等新兴领域合作，努力实现以创新驱动发展、加快绿色转型的美好愿景。期待同中方推动构建更加紧密的苏中战略合作伙伴关系，共建拉中命运共同体，更好造福各国人民。

“为发展中国家探索自身现代化道路树立榜样”

现代化是世界发展的历史潮流，实现现代化是世界各国的普遍追求。与会外宾表示，中国式现代化为广大新兴市场国家和发展中国家带来重要启示，希望同中方进一步加强治国理政和发展经验交流，学习借鉴中国式现代化的成功经验。

来自多米尼加左派团结运动的马尔塔·佩雷斯表示，中国成功走出中国式现代化道路，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，证明了现代化不等于西方化。“中国式现代化不仅推动中国实现高质量发展，也为发展中国家探索自身现代化道路树立榜样，展现出中方同各国携手创造有利发展环境的决心。”

乌拉圭白党青年事务书记、弗洛雷斯省代省长卡斯坦德巴特说，中国坚持走独立自主的发展道路，在实现民族复兴伟业中不断取得新成果，这证明了其道路和制度的正确性。乌中在推进现代化建设、增进人民福祉方面有着共同愿景，发展对华关系是乌各政党的共识。乌拉圭白党愿深化同中国共产党的党际交往和治国理政经验交流。

“智利独立民主联盟高度重视同中国共产党的交往，愿学习借鉴中国治国理政经验，推动智中两国互利共赢发展。”智利独立民主联盟副主席、妇女部前部长伊莎贝尔·普拉说，智中传统友谊源远流长，智利是第一个同新中国建交的南美国家，同中国的经贸合作和人文交流已成为推动智利经济社会发展的重要动力。

查韦斯表示，中共二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统性战略部署。中国持续推进经济社会高质量发展，将开辟中国式现代化广阔前景，为世界经济增长注入新动能。

巴西社会党全国政治培训书记多明戈斯—雷奥内利表示，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中国旗帜鲜明反对一切霸权主义和强权政治，在实现经济社会蓬勃发展的同时为维护世界和平稳定注入强大动力，开辟了和平和进步的新境界。

“推动构建更加公正合理的国际秩序”

当前，世界百年变局加速演进，全球发展处于关键十字路口。中方提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要理念和倡议，坚定维护多边主义，积极推动全球合作，携手各国共同发展。与会外宾表示，拉中深化交流合作，将为更好应对全球挑战、完善全球治理体系发挥建设性作用。

拉美政党常设大会副主席、阿根廷正义党代表弗朗西斯科·卡菲耶罗表示：“当前，国际力量对比深刻调整，世界面临的不确定性不稳定性增多。拉中具有促进发展的共同愿景，双方深化交流合作，有助于增进人民福祉，推动构建更加公正合理的国际秩序。”

“中国为全球南方国家发展带来新希望和新前景。”秘鲁共产党（团结）国际关系书记伊尔德布兰多·卡瓦纳表示，中国提出构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议，促进了共建国家互联互通和人民友好，也带动全球南方国家团结自强。

特立尼达和多巴哥联合民族大会党法律总监布莱恩·贝格认为，中方通过举办进博会等活动，打造了扩大开放合作的重要平台，为全球贸易发展增添新动力，期待持续同中方推进高质量共建“一带一路”合作。

苏里南兄弟团结政治联盟顾问委员会成员安迪·阿博伊科尼表示，中方积极在二十国集团等多边机制中发挥建设性作用。“在二十国集团领导人里约热内卢峰会上，中方宣布了支持全球发展的八项行动，积极以实际行动推动全球发展事业，解决全球发展面临的共同难题，展现了大国责任与担当。”

哥伦比亚爱国联盟副主席费利佩·桑托斯表示，中国提出的一系列理念、主张有助于消除发展不平衡现象，完善全球治理体系。“我们应秉持构建人类命运共同体理念，坚定维护多边主义，反对贸易保护主义，为实现世界和平发展作出贡献。”桑托斯说。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)