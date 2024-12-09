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《巴西发展报告（2023—2024）》新书发布会在巴西举行 

2024年12月09日16:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢12月8日电 （记者陈一鸣、陈海琪）近日，新书《巴西发展报告（2023—2024）》发布会在巴西圣保罗州立大学举行。

近日，新书《巴西发展报告（2023—2024）》发布会在巴西圣保罗州立大学举行。图为发布会现场。 巴西圣保罗州立大学供图

近日，新书《巴西发展报告（2023—2024）》发布会在巴西圣保罗州立大学举行。图为发布会现场。 巴西圣保罗州立大学供图

《巴西发展报告（2023—2024）》由湖北大学区域与国别研究院、巴西研究中心研究人员程晶、吴洪英主编，新华出版社出版，中巴两国20位学者共同参与，聚焦2023年巴西总统卢拉新任期执政首年巴西内政外交的调整与变化，对相关热点和焦点问题进行了宽领域、多角度、深层次的分析。该书主体部分由总报告、分报告、专题报告和中巴关系报告四个部分、14篇研究报告组成，共计35万字，并首次推出中文和葡萄牙语双语版，有助于中巴两国读者全面了解巴西国别和中巴关系发展现状、加强两国思想交流和人文交流。

湖北大学党委副书记、校长刘建平在发布会上强调，在中巴建交50周年和习近平主席成功对巴西进行国事访问之际，湖北大学组织编写的这部巴西黄皮书的发布具有重要意义。2017年至今，巴西黄皮书已出版六部，这一成果的取得得益于我校在巴西研究及拉美研究领域长达60年的坚守，也得益于巴西圣保罗州立大学、中国社会科学院拉美研究所等中巴两国研究机构、学者们的大力支持与通力合作。未来中巴两国高校之间的学术合作前景广阔，将为携手构建中巴命运共同体、开启中巴关系下一个“黄金50年”提供智力支持和理论贡献。

发布会由湖北大学和圣保罗州立大学主办，圣保罗州立大学孔子学院承办，来自中国社会科学院、巴西圣保罗州立大学、戈亚斯联邦大学、坎皮纳斯天主教大学等单位学者共同见证。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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