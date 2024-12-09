人民网里约热内卢12月8日电 （记者陈一鸣、时元皓）“从古老的绿皮火车到极具现代化的复兴号，中国铁路革命对中国民族文化、物流配送、城市互联生活带来了怎样的影响？”日前，巴西圣保罗州立大学孔子学院邀请圣保罗大学教授塞西莉亚·梅洛、导演谭梦莎以及制片人李燕齐聚线上大师课堂，为巴西民众深入解读，共同探讨纪录片《中国高铁奇妙之旅》中的高铁发展及其背后的故事。

作为第九届圣保罗中国电影展的重要活动之一，本次研讨会紧随影展主题“最近的远方”，围绕“电影与轨道：探索中国高铁”展开，吸引了全球电影行业及相关领域众多专业人士的广泛关注，旨在借助电影这一文化媒介，向世界生动展现中国高铁的非凡成就。

研讨会上，三位嘉宾就该纪录片的创作、市场潜力以及文化价值等话题进行深入互动交流。塞西莉亚·梅洛表示，电影不仅是情感的载体，更是连接不同文化和国家的桥梁。她提到，过去几年中，越来越多的中国电影被巴西民众所熟知，特别是聚焦中国高铁建设的影片，激发了巴西观众对中国发展的浓厚兴趣。

谭梦莎随后分享了拍摄《中国高铁奇妙之旅》的心路历程，带领观众走进她的创作世界。她强调，这部电影不仅是高铁发展的纪录片，更是中国人奋斗精神与家国情怀的鲜活展现。谭梦莎指出，高铁作为中国的一张名片，其建设过程充满了挑战与艰辛，但正是这些真实的故事，赋予了影片更深的情感力量。她希望通过这部电影，能够让更多观众领略到中国高铁的魅力以及它对中国民众日常生活的影响。

李燕则从行业角度出发，分析了中国高铁题材电影在电影市场中的独特地位。她指出，近年来主旋律电影在中国电影市场中占据了越来越重要的地位，而高铁题材作为其中的新类型，不仅丰富了电影市场，也为观众提供了更多了解中国发展的窗口。李燕展望，随着中巴电影合作的日益加深，未来将有更多中国高铁题材影片登陆巴西，进一步加深两国人民的相互理解和友谊。

据巴西圣保罗州立大学孔子学院中方院长叶丹介绍，纪录片《中国高铁奇妙之旅》由教育部中外语言交流合作中心和成都广播电视台联合出品，在本届影展上进行了全球首映。本次研讨会的顺利举行，不仅为第九届圣保罗中国电影展注入了丰富的学术气息，同时也为全球电影界搭建了一个宝贵的交流平台。通过电影镜头记录铁路发展，不仅展示了中国高铁的辉煌成就，还推动了多元文化之间的交流与融合。

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