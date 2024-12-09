新华社布鲁塞尔12月9日电（记者丁英华 周玥）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局9日表示，依据今年前11个月的气温数据基本可以确定，2024年将成为自1850年有相关记录以来最热的年份。

哥白尼气候变化服务局当天发表新闻公报说，2024年前11个月的全球气温比1991至2020年同期平均值高出0.72摄氏度，打破历史纪录，比2023年同期高出0.14摄氏度。根据这些数据，基本可以确定2024年将成为有相关记录以来最热的一年。

该机构预测，2024年的全年平均气温可能首次比工业化前水平高出1.5摄氏度。根据《巴黎协定》提出的控温目标，到本世纪末，应将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度内而努力。

哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，这并不意味着《巴黎协定》的控温目标已被突破，而是凸显实施雄心勃勃气候行动的紧迫性。

该机构数据显示，刚刚过去的11月是仅次于2023年同期、全球第二热的11月，其平均气温为14.1摄氏度，比1991至2020年的11月平均气温高0.73摄氏度。2024年11月南极海冰范围降至历史同期最低水平，比该月份南极海冰范围的平均水平低10%。

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