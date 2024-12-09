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世卫组织通报刚果（金）不明原因疾病情况

2024年12月09日13:31 | 来源：新华网
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新华社日内瓦12月8日电（记者王其冰）世界卫生组织8日发布消息称，刚果（金）一处偏远地区近期出现406例不明原因疾病病例，其中31人死亡。世卫组织认为，目前该病引发的风险在刚果（金）国家层面为中等，在区域和全球层面其风险仍然较低。

据世卫组织发布的消息，10月24日至12月5日期间，刚果（金）西南部的宽果省记录了406例不明原因疾病病例，患者大多为儿童，特别是5岁以下儿童，其中31人死亡。该病症状包括发热、头痛、咳嗽、流鼻涕和身体疼痛。据报告，该病的所有重症患者均严重营养不良。

世卫组织表示，从患者临床表现和报告的症状及相关死亡病例推断，急性肺炎、流感、新冠、麻疹和疟疾均可能是致病因素，营养不良是影响因素之一。确切的致病原因还需通过进一步调查和实验室检测来确定。

为减少该病影响并减缓其蔓延，世卫组织建议受影响地区加强国家、省和地方各级协调机制，改善监测工作，防止潜在的跨境传播。

刚果（金）卫生部长坎巴5日宣布，由于宽果省出现不明原因疾病，该国已拉响防疫警报，并对病例样本展开全力调查。

(责编：于洋、张悦)

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