新华社北京12月9日电 韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆8日说，政府经济团队将在必要时“调动所有可用资源，迅速采取大胆措施”，防止政治乱局引发本国金融和外汇市场“过度波动”。

崔相穆当天与韩国政府经济相关部门负责人举行联合记者会时作出上述表态。他表示：“作为副总理，我将带领经济团队让经济尽可能保持稳定。”政府与央行正采取预防性措施以应对市场波动。

12月8日，在韩国首尔火车站，民众观看韩国执政党党首韩东勋与国务总理韩德洙（左）共同会见记者的电视直播。当日，韩国执政党国民力量党党首韩东勋与国务总理韩德洙共同会见记者时表示，将有秩序地推进提早结束总统任期，总统尹锡悦下台前将不再参与包括外交在内的国政事务。新华社记者姚琪琳摄

韩国紧急戒严风波扰动市场，该国股市出现震荡，韩元兑美元汇率一度跌至两年来最低点。虽然韩国主权信用评级暂未因这场风波遭下调，但一些国际信用评级机构警告，如果该国政治危机持续，经济下行风险将增加。

崔相穆表示，韩国政府在任何情况下都将全力维持本国主权信用评级。按他的说法，韩国过去也经历过“一些造成困惑的事件”，但那些事件对经济影响有限。政府计划派代表向一些主要国家和国际机构解释当前状况，保证韩国经济基本面仍保持强劲。

他还呼吁国会尽早敲定明年预算案，以便在明年初开始正常执行预算。

韩国国会预算决算特别委员会11月29日召开全体会议，在执政党国民力量党议员缺席的情况下表决通过预算削减案。当天通过的预算案比政府提交的677.4万亿韩元预算规模少4.1万亿韩元。被削减部分为总统秘书室和国家安保室的特殊活动费、检察院和监察院的特定工作经费及特殊活动费。现阶段，由于朝野分歧严重，预算案处理处于搁置状态。（张旌）

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