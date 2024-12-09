新华社首尔12月8日电 题：尹锡悦逃过弹劾 韩国乱局持续

新华社记者陆睿 孙一然

韩国总统尹锡悦发布紧急戒严令引发的政治风波持续发酵。韩国国会7日下午就在野党提交的总统弹劾动议案进行表决，动议案因执政党抵制未获通过。分析人士指出，代表保守派势力的执政党希望推动事态“软着陆”，因而未支持弹劾动议案。然而，当前韩国国内要求弹劾尹锡悦的民意高涨，在野党表示要发起新的弹劾，韩国政治乱局仍将持续。

图为韩国总统尹锡悦5月27日在一场活动上致辞的资料照片。新华社记者 姚琪琳 摄

弹劾一波三折

尹锡悦宣布紧急戒严令之举令人联想到几十年前韩国军人独裁时期的政变，引发韩国社会强烈反对。韩国6个在野党4日以尹锡悦违反宪法和法律为由对其发起弹劾动议案。泛在野党在国会拥有192个议席，距离通过弹劾动议案所需的三分之二多数即200张赞成票还差8张，为此需要争取至少8名执政党议员投赞成票。

韩国执政党国民力量党党首韩东勋5日表示该党反对弹劾总统，仅要求尹锡悦离党。但他6日又说，如果尹锡悦继续履行总统职务，类似此次事件的行动可能再次上演，有必要尽快让尹锡悦停止履行总统职务。这一表态被解读为执政党对弹劾总统的态度发生转变。

7日上午，尹锡悦发表谈话就紧急戒严风波向国民道歉。韩东勋随后与尹锡悦会谈。他在会谈后称总统“已不可能正常履职，提前下台不可避免”，但对执政党在总统弹劾动议案表决中将采取的行动避而不谈。到7日下午投票表决前，国民力量党召开会议，做出反对弹劾动议案的决定。

最终，在7日下午的国会全体会议上，绝大多数执政党议员先是对涉总统夫人的“金建希特检法”投下反对票将其否决，随后纷纷退场，拒绝参加接下来的总统弹劾动议案表决，导致该动议案因投票人数不足未获通过。

执政党多重考量

国民力量党在尹锡悦发布紧急戒严令后曾在国会投票支持解除戒严令，此后又是要求尹锡悦离党，又是声称应停止其总统职务，但对在野党提出的弹劾动议案却予以抵制。分析人士认为，执政党这一看似矛盾的态度是出于多重政治考量。

12月7日，在韩国首尔，韩国国会议长禹元植宣布总统尹锡悦弹劾动议案未通过。新华社发

首先，执政党需要与尹锡悦作切割。尹锡悦在国家并未遭遇紧急事态的情况下宣布紧急戒严令，派军队封锁国会，突破韩国社会“底线”，引发民众高度不满，其支持率跌至就任总统以来最低。韩国舆论普遍认为，尹锡悦下台只是时间问题。此外，媒体6日披露的信息显示，尹锡悦在发布紧急戒严令的同时还指示情报部门抓捕政治人士，其中也包括韩东勋。这导致他对尹锡悦心生不满，6日口风出现转变。

其次，尹锡悦过早下台对执政党不利。尹锡悦一旦下台意味着新的总统选举将很快举行，执政党显然将在选举中处于十分不利的地位。韩国前青瓦台国政情况室室长权起植对新华社记者说，2016年，韩国执政党部分势力因赞同弹劾时任总统朴槿惠，导致政权被在野党轻易夺取，共同民主党候选人文在寅当选总统，保守派势力此后陷入分裂和萎缩的困境。

第三，执政党想掌控处理戒严令风波的主导权。国民力量党战略企划本部副本部长柳济和6日对媒体说，停职和弹劾是两码事，“可以有多种方式中止尹锡悦的总统职权”。此外，尹锡悦在7日的谈话中表示，今后的总统任期和政局稳定方案将全权委托给国民力量党，今后的国政运营将由执政党和政府共同负责。这一表态被认为是认可执政党提出的“修宪缩短总统任期”或“组建举国内阁”等区别于弹劾的方案，促使执政党内部支持弹劾的部分人士转变了态度。

政局仍将混乱

当前，韩国国内希望总统下台的民意高涨。国会7日举行弹劾动议案表决时，约20万民众涌向国会支持弹劾。民调机构“真实计量器”5日公布的民调结果显示，73.6%受访者赞成弹劾尹锡悦。尽管此次弹劾动议案未能通过，但最大在野党共同民主党表示，将在10日定期国会结束后立即召开临时国会，重新推进弹劾，并且每周提交一次弹劾动议案，直到通过为止。上海政法学院东北亚研究中心助理研究员牛笑表示，共同民主党希望速战速决将尹锡悦拉下台，为目前仍然官司缠身的该党党首李在明赢得翻盘机会。

执政党则极力促成戒严令风波“软着陆”。韩东勋与国务总理韩德洙在国会7日举行弹劾动议案表决前曾见面协调立场。两人8日又共同会见记者，称将“有秩序地”推进提前结束总统任期，总统下台前将不参与包括外交事务在内的国政运营，执政党党首将定期与总理会面以确保不出现“国政空白”。

12月8日，在韩国首尔火车站，民众观看韩国执政党党首韩东勋与国务总理韩德洙（左）共同会见记者的电视直播。新华社记者 姚琪琳 摄

与此同时，韩国检方时隔8年再次组建特别调查本部，包括20名检察官，另有30余名检察厅调查官也将参与调查。8日，检方紧急逮捕了参与谋划发布紧急戒严令的核心人物之一、已经辞职的前国防部长官金龙显。有分析指出，若在调查过程中发现尹锡悦确实存在“内乱罪”等违宪或违法行为，要求现政权立即下台的呼声将进一步高涨。

权起植认为，民意将是决定未来韩国政局走向的最关键因素，执政党和政府提出的方案恐将难以得到在野党和大部分国民同意。预计今后韩国朝野对峙和政治矛盾将更加尖锐，政局不稳和社会动荡将继续扩散。

(责编：刘叶婷、张悦)