人民网内罗毕12月8日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：当地时间12月7日下午，中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队赴中国土木工程集团东非桑岛分公司开展健康义诊。

本次义诊覆盖呼吸科、消化科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科和超声科等10个专科领域，为中企110余名中外员工提供健康体检及专科诊疗咨询服务，并根据诊断结果提供免费药品。此外，医疗队还携带先进的超声仪设备，为员工进行腹部彩超检查。义诊结束后，医疗队向中企赠送一批常用药品，以备日常需求。

中国土木工程集团东非桑岛分公司经理熊运旭表示，企业高度重视员工的生命安全与身心健康。中国援桑给巴尔医疗队一直以来都是驻地中企海外员工的健康保障。

医疗队队长陈炜表示，为海外华人及中资企业员工提供医疗服务是医疗队的重点工作之一，医疗队定将不遗余力为海外同胞的健康保驾护航。

中国自1964年起开始向桑给巴尔派遣医疗队，始终致力于为当地人民及海外华人提供高水平的医疗服务。中国土木工程集团的前身为铁道部援外办公室，曾代表中国政府建造了全长1860公里的坦赞铁路，这一“友谊之路”于1976年7月正式移交坦桑尼亚和赞比亚政府，成为中非友谊的象征。

陈炜队长代表医疗队向中土公司捐赠药品。中国土木供图

医疗队与中土东非桑岛分公司合影。中国土木供图

医疗队专家诊疗现场。中国土木供图

医疗队专家诊疗现场。中国土木供图

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