人民网阿尔及尔12月8日电（记者郝瑞敏）当地时间12月7日，由中国中信—中国铁建联合体承建的阿尔及尔公共工程高等管理学院项目正式交付使用，标志着阿尔及利亚公共工程培训学院正式启用。阿尔及利亚公共工程部部长拉赫达尔·雷赫鲁克，阿尔及尔省省长穆罕默德·阿卜杜努尔·拉比，中国驻阿尔及利亚大使馆临时代办赵平盛、参赞陈忠，以及阿尔及利亚国家公路局局长赛义德·沙伊卜，阿尔及尔公共工程高等管理学院院长布阿菲·阿达费尔出席落成典礼。

阿尔及尔公共工程高等管理学院一景。主办方供图

在落成典礼上，拉赫达尔·雷赫鲁克表示，感谢参建单位的付出与支持，学校将与公共工程部、高等教育部以及相关企业紧密合作，为阿尔及利亚培养高水平的工程技术、管理人才。

赵平盛表示，该项目是中阿友谊之路的延伸，将为阿尔及利亚公共工程领域的各企业管理人员提供完善的教育与技能培训，助力中阿两国高质量共建“一带一路”。

中国铁建阿尔及利亚公司总经理董琳介绍，企业在阿尔及利亚发展过程中，注重依托重大项目实施，推动中阿技术交流合作，为属地培养技术人才。

该项目位于阿尔及尔西迪·阿卜杜拉新城，项目总建筑面积2.45万平方米，占地面积4.38万平方米，包括12个单体建筑，涵盖了多个功能区。项目启用后，将为阿尔及利亚公共工程领域的各企业管理、技术人员提供完善的教育与技能培训体系，促进当地基础设施相关人才的培养。

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