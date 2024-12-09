人民网阿布贾12月8日电（记者姜宣） 2024中非智库能源论坛于当地时间5日在乍得首都恩贾梅纳成功举办。本次论坛由中国石油集团经济技术研究院、非洲政策研究所、中国石油非洲公司、中国石油乍得公司联合主办，以“携手推进中非能源合作现代化，赋能中非能源协同合作新机遇”为主题，吸引了来自中国、乍得、肯尼亚、埃塞俄比亚、尼日利亚、南非等国70多位代表参会。乍得石油与能源部副检察长乌玛尔、中国驻乍得大使王晰宁和非盟委员会前副主席温姆查等出席活动。

嘉宾合影。 中国石油集团供图

论坛会议现场。中国石油集团供图

本次论坛分为成果发布和圆桌讨论两个环节。中国石油经济技术研究院联合肯尼亚非洲政策研究所联合发布《非洲主要矿产资源开发利用研究》成果。与会嘉宾围绕非洲能源资源开发与利用、中非能源资源合作、可持续发展面临的新形势新机遇、合作前景与展望等重要议题进行深入探讨，达成了四方面共识，即中非能源合作是推动构建中非命运共同体的应有之义，中非关键矿产合作是中非携手推进现代化的强大助力，统筹能源安全与能源转型是中非能源合作的重要使命，科技创新是推动中非能源行业可持续发展的有效途径。与会代表认为，未来中非应共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的能源产供链体系，继续加强能矿资源开发与新能源产业链协同发展，促进能源转型发展，促进国际间技术交流。

非洲是中国石油“走出去”最早进入的地区之一。经过30年的发展，中国石油已在非洲6个国家运营着14个油气项目，工程技术服务队伍深耕在非洲18个国家，建立了集勘探开发、管道运输、炼油化工、工程服务及产品销售于一体的完整产业链，帮助乍得、尼日尔等多个非洲国家建立了上下游一体化石油工业体系。近十年来，中国石油还为非洲国家提供了能源发展的新方案，打造了“绿色增长引擎”，引起广泛关注。

中国石油经济技术研究院是中国首批25家国家高端智库建设试点单位，在国家能源行业发展以及中国石油改革创新中发挥了重要的决策支持作用；肯尼亚非洲政策研究所是研究非洲和全球治理、战略、安全等领域课题的知名智库，在非洲地区具有重要影响力。中非高端智库深入合作交流是对“文明互鉴伙伴行动”的有力践行，凝聚了更多思想和智慧力量，推动中国与非洲能源领域合作循着绿色、共赢、可持续的合作路径行稳致远，为新时代全天候中非命运共同体增添能源动力。

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