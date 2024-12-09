新华社耶路撒冷12月8日电（记者陈君清 冯国芮）据以色列媒体8日报道，以色列国防军已控制位于戈兰高地赫尔蒙山的叙利亚哨所。

以色列国家电视台报道说，以空军的突击部队占领了赫尔蒙山上的叙利亚哨所，其间“未遇抵抗”。报道说，叙利亚军队在“阿萨德政权被推翻后撤离了哨所”。

以军8日早些时候说，鉴于近期叙利亚局势发展以及以叙军事缓冲区已有武装人员进入的情况，以军已在戈兰高地的以叙边境军事缓冲区内部署军队，以军不会干涉叙利亚“内部事务”。

以总理内塔尼亚胡同日视察以色列控制的戈兰高地时说，1974年以色列同叙利亚签订的脱离接触协议已经“崩溃”，他命令以军进入军事缓冲区，以防止“敌对势力”占领。

根据脱离接触协议，以叙双方在戈兰高地东侧设立军事缓冲区，联合国脱离接触观察员部队在缓冲区内行动，持续监督以叙停火。缓冲区内禁止部署重型武器，以叙双方军队不得进入。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。国际社会不承认以色列对这一地区的主权。

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