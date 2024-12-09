新华社大马士革12月8日电（记者冀泽 段敏夫）叙利亚反对派武装人员8日说，已控制首都大马士革并“推翻阿萨德政权”。俄罗斯外交部同日表示，总统阿萨德已辞去总统职务并离开叙利亚。

自8日凌晨起，新华社记者在大马士革持续听到枪声。大部分民众出于安全考虑选择留守家中，也有部分民众驾车离开。当地民众向记者证实，持枪武装人员出现在叙总统府人民宫、倭玛亚广场等地标性建筑附近。大量叙反对派武装人员和车辆后续不断进入大马士革市区。

目前，叙利亚局势三大问题备受关注。首先是阿萨德的去向。俄罗斯外交部就此发表声明说，经与叙境内武装冲突各方谈判并指示和平移交权力后，阿萨德决定辞去总统职务并离开叙利亚。

其次是政权交接。叙利亚总理贾拉利公开表示，已与反对派接触，双方同意保护公共机构。贾拉利表示已准备好与人民选择的领导人“合作”。

第三是相关国家反应。美国国防部官员说，美国将继续保持在叙利亚东部的军事存在。俄外交部说，俄在叙军事基地处于高度戒备状态。目前，俄军事人员安全没有受到严重威胁。伊朗外交部说，伊朗将根据叙利亚局势中关键参与方的行动，“在必要时采取适当的方式和立场”。土耳其外长费丹说，土耳其将和有关方面合作帮助叙利亚重建，绝不能让恐怖组织利用当前的局势。

大马士革迈宰地区8日下午传出数次巨大爆炸声。叙媒体报道说，疑似以色列战机空袭大马士革南部的空军基地。以色列国防军8日说，以军已在戈兰高地的以叙边境军事缓冲区内部署军队。以媒体当天晚些时候报道，以军已控制位于戈兰高地赫尔蒙山的叙军哨所。

过去两周内，叙局势急转直下，反对派武装先后进入阿勒颇、哈马等重镇，一路势如破竹，震惊国际社会。全球化智库副主任高志凯博士在出席多哈论坛期间对记者表示，叙当前的局势是美国和以色列希望看到的，而对伊朗、伊拉克甚至土耳其来说，则是巨大变数。

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