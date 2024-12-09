新华社首尔12月8日电（记者陆睿 孙一然）韩国执政党国民力量党党首韩东勋和国务总理韩德洙8日在会谈后共同会见记者时说，将有序推进提早结束总统尹锡悦的任期，尹锡悦不再参与国政事务。韩国最大在野党共同民主党党首李在明当天表示，14日将推动国会再次表决尹锡悦弹劾动议案。

韩东勋表示，尹锡悦卸下总统职务是大多数国民的判断。执政党党首将定期与总理会面，确保不出现政务处理的“真空”。

国会议长禹元植随后反驳韩东勋和韩德洙。禹元植在电视直播中说，总统违宪时，弹劾是唯一的合法程序，执政党和国务总理共同行使总统权限是明确的违宪行为。他提议进行朝野会谈，立即中断总统履职。

李在明8日在电视直播中说，韩德洙和韩东勋破坏宪法，总统职权并非私有之物。尹锡悦仍在幕后操纵国政。执政党实际上是在妨碍解除尹锡悦的总统职务，是明确的“内乱共犯”。他表示，14日将推动国会再次就总统弹劾动议案进行表决。

据韩国总统府消息，尹锡悦8日批准了行政安全部长官李祥敏的辞呈。这表明尹锡悦仍在行使总统的人事任免权。

韩国检方组建的特别调查本部当天对媒体表示，由于收到很多针对尹锡悦的检举信，从程序上已将其作为嫌疑人立案调查。

共同民主党8日表示，将推动国会12日处理涉戒严风波的“内乱特检法”和涉总统夫人的“金建希特检法”，以及对法务部长官和警察厅厅长的弹劾案。

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