人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列媒体：以军已控制位于戈兰高地的叙利亚哨所

2024年12月09日07:14 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷12月8日电（记者陈君清 冯国芮）据以色列媒体8日报道，以色列国防军已控制位于戈兰高地赫尔蒙山的叙利亚哨所。

以色列国家电视台报道说，以空军的突击部队占领了赫尔蒙山上的叙利亚哨所，其间“未遇抵抗”。报道说，叙利亚军队在“阿萨德政权被推翻后撤离了哨所”。

以军8日早些时候说，鉴于近期叙利亚局势发展以及以叙军事缓冲区已有武装人员进入的情况，以军已在戈兰高地的以叙边境军事缓冲区内部署军队，以军不会干涉叙利亚“内部事务”。

以总理内塔尼亚胡同日视察以色列控制的戈兰高地时说，1974年以色列同叙利亚签订的脱离接触协议已经“崩溃”，他命令以军进入军事缓冲区，以防止“敌对势力”占领。

根据脱离接触协议，以叙双方在戈兰高地东侧设立军事缓冲区，联合国脱离接触观察员部队在缓冲区内行动，持续监督以叙停火。缓冲区内禁止部署重型武器，以叙双方军队不得进入。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。国际社会不承认以色列对这一地区的主权。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部