新华社莫斯科12月8日电（记者赵冰）据俄罗斯塔斯社8日晚报道，巴沙尔·阿萨德及家人已经抵达俄首都莫斯科，俄罗斯为其提供了庇护。

叙利亚反对派武装8日宣称进入首都大马士革，后在电视讲话中称已“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。俄罗斯外交部8日发表声明说，经与叙利亚境内武装冲突各方谈判并指示和平移交权力后，巴沙尔·阿萨德决定辞去叙总统职务并离开叙利亚。

塔斯社援引克里姆林宫消息人士的话报道说，出于人道主义考虑，俄罗斯为巴沙尔·阿萨德及家人提供了庇护。俄罗斯一直支持为叙利亚危机寻求政治解决方案，俄方的出发点是在联合国的主持下恢复谈判。

克里姆林宫消息人士还说，俄方正与叙利亚反对派武装代表保持联系，后者承诺将保障俄在叙军事基地和外交机构安全。

同日，俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基在社交媒体发文说，鉴于叙利亚近期所发生的事件对该国和整个地区的严重影响仍未可知，俄方已要求联合国安理会召集紧急闭门磋商，包括有必要了解联合国脱离接触观察员部队在被以色列占领的叙利亚戈兰高地的新情况。

(责编：袁勃、赵欣悦)