丁 铎

菲律宾侵犯中国领土主权和海洋权益，以及其他背离谈判协商解决争议轨道、恶意升级扩大事态的做法，违反包括《联合国宪章》在内的国际法，违背《南海各方行为宣言》精神，损害南海和地区的和平稳定

受域外国家鼓动，本届菲律宾政府在黄岩岛、仁爱礁、仙宾礁、铁线礁等地频繁侵权挑衅、制造事端，在国际舆论场上炒作所谓南海仲裁案非法裁决，假扮受害者诓骗世人。这种操弄改变不了国际社会对南海问题的主流认知，更改变不了中国维护自身领土主权和海洋权益的坚定意志。

菲律宾侵犯中国领土主权和海洋权益，以及其他背离谈判协商解决争议轨道、恶意升级扩大事态的做法，违反包括《联合国宪章》在内的国际法，违背《南海各方行为宣言》精神，损害南海和地区的和平稳定。对此，地区国家和国际社会看得清清楚楚。

众所周知，菲律宾的领土范围由包括1898年《美西和平条约》、1900年《美西关于菲律宾外围岛屿割让的条约》、1930年《关于划定英属北婆罗洲与美属菲律宾之间的边界条约》在内的一系列国际条约确定。菲律宾领土的西部界限是东经118度线，中国南海诸岛在菲律宾领土范围之外。

菲律宾长期觊觎中国南海有关岛礁，在不同时期采取了不同的侵权手段和掩护方式。自20世纪70年代起，菲律宾开始非法侵占南沙群岛部分岛礁，制造了中菲围绕南沙部分岛礁的领土争议。此外，随着国际海洋法的发展，两国在南海部分海域还出现了海洋划界问题。自20世纪80年代以来，菲律宾一再采取导致争端复杂化的行动，企图制造既成事实以固化非法侵占或扩大非法主张，侵犯中国在南海的领土主权及海洋权益。

菲律宾单方面提起南海仲裁案，本质是在美国怂恿和支持下，滥用《联合国海洋法公约》争端解决机制，侵犯中国领土主权和海洋权益的侵权行为，反映了菲律宾一些人试图强化单方面主张的政治算计，暴露出域外国家试图搅乱南海局势、挑拨中国与东盟国家关系的险恶用心。国际争端解决机制的根本目的是维护国际公平正义，但所谓南海仲裁案仲裁庭违背国际司法和仲裁机构本应遵循的基本原则，以“自由裁量”之名行“扩张管辖”之实，以“条约解释”之名行“司法造法”之实。这样一个仲裁庭发布的一纸裁决非但不能为南海有关争议提供解决方案，反而使错综复杂的南海问题更加难解，损害《联合国海洋法公约》的严肃性。

长期以来，中国在南海问题上始终坚决维护自身合法权益，坚定维护南海和平稳定，坚持以谈判协商解决争端。中国的主张和立场不会因海上局势的起伏而变化，中国的决心和意志不会因域外国家的干扰而动摇。菲方应放弃任何于法无据、于理不合、于事无补的幻想，同中国相向而行，寻求南海问题的稳妥长久解决之道。

（作者为中国南海研究院海洋法律与政策研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 15 版）

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