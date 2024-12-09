联合国教科文组织发布《2024年全球教育监测报告》呼吁——

本报记者 谢亚宏

联合国教科文组织近期发布的《2024年全球教育监测报告》显示，自2015年“联合国可持续发展目标”通过以来，全球入学儿童和青年人数增加了1.1亿人次，其中入学儿童人数创历史新高，完成中学学业的青少年也增加了4000万人。与此同时，全球仍有超2.5亿学龄人口失学，失学人口较2015年仅减少1%。不同地区间教育差距尚未弥合，低收入国家有33%的学龄儿童和青少年失学，全世界一半以上的失学儿童和青少年生活在撒哈拉以南非洲地区。联合国教科文组织近日在巴西福塔莱萨举行的2024年全球教育会议上，呼吁各国尽快扩大教育投入，多措并举弥合教育差距。

联合国可持续发展目标提出，获得高质量的教育是改善人民生活和实现可持续发展的基础，应确保能够提供包容、公平的优质教育，保障所有儿童和青少年的受教育权。近年来，全球多个国家和地区努力加大教育领域投入，推动普及免费义务教育，扩大教师队伍，改善学校基础设施和提升教育数字化水平等。例如，为逐步降低失学儿童人数，撒哈拉以南非洲的低收入和中低收入国家已将其整体预算的15.4%用于教育，高于全球同类国家平均水平，目前该地区国家中已有一半取消了初中阶段学费。柬埔寨为农村贫困人口开设了“扫盲计划”“创收计划”等，并提供大量基础教育线上学习机会，完成后还可以参与市级层面的职业教育，以期提高劳动力素质，带动农村发展。

当前，全球范围内扩大优质教育机会的主要障碍仍是资金短缺。联合国教科文组织与世界银行联合发布的《2024年教育融资观察》报告显示，2015年至2022年间，世界各国教育支出占其国内生产总值比例的中位数从4.4%降至4%，全球近四成国家的教育经费占公共支出总额比例不到15%。各国间教育投资差距巨大，截至2022年，低收入国家人均年度教育支出不超过55美元，而在高收入国家这一数字则达到8543美元。

联合国教科文组织预测在2030年实现教育方面的可持续发展目标的难度仍然很大。如果情况没有显著改善，在2030年前，全球每年因失学和教育不足问题造成的经济损失将高达10万亿美元。联合国教科文组织呼吁各国考虑建立多边平台，促进可持续教育融资。该组织总干事阿祖莱表示，教育是促进社会繁荣、包容、和平的关键驱动力，有助于打破贫困循环，减少性别和财富不平等现象。

中国为促进全球教育可持续发展作出积极贡献。近期，中国政府援建纳米比亚的4所学校（西卡万戈省萨托瓦小学、赛曼亚综合学校、赞比西省利赛罗综合学校和马索科特瓦尼综合学校）交接仪式在纳米比亚北部西卡万戈省举行。联合国教科文组织对此发表声明，高度赞扬中国在推动全球教育公平方面所做的努力。中国还通过与国际组织等合作，助力非洲教育整体发展。中国—联合国教科文组织信托基金目前已实施3期，重点关注教师培训和高等职业教育，累计在非洲国家培训1万余名教师，购买并安装了2400多台设备，帮助建立了在线教学平台和数字图书馆。目前该基金已成为联合国教科文组织国际教育领域南南合作的旗舰项目。

2024年中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》宣布，深入实施“未来非洲—中非职业教育合作计划”、设立中非数字教育区域合作中心等。目前，浙江师范大学、东华大学等高校与非方伙伴合作设立的中非数字教育区域合作中心已挂牌成立。未来这些机构将通过分享中国数字教育的经验，为非洲国家提升教育数字化水平提供有力支持。布隆迪国民教育与科研部部长哈维亚里马纳·弗朗索瓦高度肯定中国在教育方面给予布隆迪等非洲国家的支持与帮助，表示中国帮助非洲国家建设学校、培训师资力量，切实提升了非洲国家整体教学质量。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 15 版）

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