——第十届中国—中东欧国家高级别智库研讨会侧记

本报记者 曲 颂

第十届中国—中东欧国家高级别智库研讨会日前在北京举行。与会专家学者围绕“变化世界中的中国与中东欧国家合作：共谋发展、共话未来”这一主题展开深入探讨。与会人士普遍表示，中国与中东欧国家在多个领域合作潜力巨大，深化双方务实合作对于推动各自发展和区域和平稳定都将起到重要作用。

本届研讨会由中国社会科学院、中国—中东欧国家合作秘书处主办，欧洲国家近百名学者、官员、媒体代表出席。研讨会上发布了《中国—中东欧国家合作未来十年发展倡议书》，为凝聚中国—中东欧国家合作共识、坚定各方合作信心、明确未来合作方向提供了新的指引。

“欧洲经济社会发展正面临一系列挑战，与中国加强合作可以为欧洲带来更多确定性。”第三次访华的匈牙利总理政治政策研究室主任欧尔班·鲍拉日表示，“近年来，中国在匈牙利进行了很多投资。匈牙利致力于与中方加强合作，我们从中看到了巨大机遇。”

捷克前总理伊日·帕鲁贝克表示，中国积极推动高质量共建“一带一路”，推进国际经贸合作，打破贸易壁垒，加大对基础设施领域的投资，这将造福更多国家，为全球共同发展注入新动力。

塞浦路斯欧洲大学前校长科斯塔斯·古利亚莫斯表示，当前人类面临复杂的国际形势和全球性挑战，中国坚定做动荡世界中的稳定力量，积极推动开展文明交流对话，促进国际社会朝着平衡、包容、和谐的方向发展。欧洲国家应重视与中国的合作，坚持多边主义，积极推动文明交流互鉴和平等对话。

罗马尼亚前副总理、外交部前部长阿德里扬·塞维林表示，当前，国际秩序正在发生巨大变化，单极化世界不符合国际社会利益和历史潮流。中东欧国家应与中国加强合作，利用更多合作机制形成发展合力，推动各方实现互利共赢。

近年来，匈塞铁路、克罗地亚佩列沙茨大桥、黑山南北高速公路优先段等标志性项目纷纷落地，带动了当地经济社会发展、增进民生福祉，展现了中国—中东欧国家合作的巨大活力。

希腊雅典大学讲师扬尼斯·科图拉斯认为，比雷埃夫斯港是希中合作的典范。10余年来，在希中携手努力下，比港从一度亏损，逐步发展为如今的地中海第一、欧洲第四大港口。

阿尔巴尼亚外交部前部长阿里安·斯塔罗瓦表示：“中东欧国家和中国通过加强多领域合作，创造了广阔的发展机遇。共建‘一带一路’展现了中国与各国深化合作的真诚意愿，促进了东西方交流，完善了全球治理。”

塞尔维亚国际政治经济研究所研究员亚历山大·米蒂奇表示，近年来，中国与塞尔维亚持续提升双边关系，经贸合作不断深化。中国是塞尔维亚最重要的外商投资来源国之一。塞尔维亚支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，这些倡议具有很强的开放性，并尊重各国发展道路的独特性。

斯塔罗瓦表示，中国走出了一条不同于西方的现代化发展道路，并且取得了巨大成功。中方提出的三大全球倡议对于中东欧国家推进现代化建设、推动地区和平稳定、促进文明交流互鉴意义重大。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)