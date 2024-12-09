本报记者 刘仲华

“中国是全球最大的汽车市场。通过不断引入新技术、增加附加值，中国汽车业正在实现更大发展。”德国采埃孚集团首席执行官霍尔格·克莱因（中文名柯皓哲）日前在接受本报记者专访时表示，作为一家全球性技术公司，采埃孚将继续加码投资中国市场，坚持创新，持续推进本土化，不断提升以中国市场为主体的亚太地区在采埃孚全球市场的地位。

采埃孚是全球重要的汽车零部件供应商，1981年进入中国市场。目前，采埃孚在上海设置亚太区总部，在中国各地开设5家研发中心及近50家制造工厂。2023年，采埃孚在中国市场销售额再创新高，达81亿欧元，比上年增长5.2%。

柯皓哲曾长期在中国工作生活，对中国市场、中国发展有着切身体会。柯皓哲表示，采埃孚与中国本土整车企业共成长，在互学互鉴中实现互利共赢。目前，采埃孚在华业务占整个集团业务约20%，未来目标是将这一比例提升至30%。今年，采埃孚在武汉投资了安全气囊生产基地项目和汽车制动产品线升级项目，在广州建立的新的研发中心已投入运营。

“中国经济增长动力强劲，中国市场规模极具吸引力，中国的创新能力也同样重要。中国客户对新技术的接受度非常高，使得我们能在中国开发最新技术，进而推广至全球。”柯皓哲举例道，采埃孚推出首个800伏碳化硅电驱动系统时，首位客户正是来自中国。经过40多年发展，采埃孚在中国历经“中国销售”“中国制造”“中国研发”等阶段，“中国市场的重要性日益凸显”。

柯皓哲说，对采埃孚而言，中国已经成为全球产品和技术率先推出的重要基地和创新中心之一。当前，采埃孚正与中国伙伴合作，将线控转向和后轮转向技术引入中国市场，并加快推进张家港基地扩建项目，以实现后轮转向系统的本土化生产。该项目将显著降低成本，推动汽车零部件产业链的升级发展。

柯皓哲表示，中国大力推动绿色转型与可持续发展，为采埃孚在华发展提供了新机遇。在不久前举行的2024年德国汉诺威国际交通运输博览会期间，采埃孚与中国企业签署战略合作协议，将先进的商用车混合动力驱动系统引入中国市场。采埃孚还参与风电传动业务，在天津设立了工厂，为风机生产零部件。

柯皓哲表示，技术发展日新月异，如果人为地设置贸易壁垒，推行贸易保护主义，将让多数企业利益受损。德中、欧中之间应进行更多交流对话，增进彼此理解，不断加强合作。“我相信，自由贸易和公平竞争将使所有企业更具活力，从而推动全球经济发展。”柯皓哲说。

《 人民日报 》（ 2024年12月09日 03 版）

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