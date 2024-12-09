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防治荒漠化，中国书写新的成功故事（和音）

2024年12月09日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国人民艰苦卓绝、久久为功的防沙治沙故事深深打动世界。《联合国防治荒漠化公约》秘书处两次授予中国“防治荒漠化杰出贡献奖”，认为“世界荒漠化防治看中国”

　　

　　近日，中国塔克拉玛干沙漠实现3000多公里生态屏障全面锁边“合龙”的消息引发高度关注。国际舆论认为，这项世界最大规模的植树造林工程，不仅有助于防治荒漠化，也为提高全球森林覆盖率作出重要贡献，是应对全球气候变化挑战的“绿色长城”。

　　塔克拉玛干沙漠是中国最大、世界第二大的流动沙漠，环塔克拉玛干沙漠生态屏障“合龙”是中国推进荒漠化防治的生动缩影。经过40多年不懈努力，中国成功走出了一条具有中国特色的防沙治沙道路，保护生态与改善民生步入良性循环，成为防沙治沙国际典范。截至目前，中国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，在全球率先实现土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”。塞罕坝造出世界最大面积人工林海，毛乌素实现世界最大面积生态逆转，库布其走出产业治沙的全新路径……《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）秘书处两次授予中国“防治荒漠化杰出贡献奖”，认为“世界荒漠化防治看中国”。

　　中国加强荒漠化治理、促进人与自然和谐共生的行动令世界印象深刻，中国人民艰苦卓绝、久久为功的防沙治沙故事深深打动世界。正在沙特阿拉伯首都利雅得举行的《公约》第十六次缔约方大会特别设立中国馆，中国首次在境外对荒漠化防治和“三北”工程攻坚战进行展示宣介。“当我看到中国馆展出的中国人民为防治荒漠化所作出努力的图片时，我深受震撼，这体现了中国在防治荒漠化方面的卓越领导力。”《公约》副执行秘书穆里罗说，强大的领导力、高效的决策，地方政府与全社会的广泛参与，传统方法与创新技术的融合统一，这些促成了中国在防治荒漠化领域的巨大成功。

　　荒漠化防治的“成绩单”，是中国在生态文明建设道路上砥砺前行的缩影。中共十八大以来，中国全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为、由全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变。中国森林覆盖率和森林蓄积量连续40年保持“双增长”，是全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，贡献了全球新增绿化面积的1/4。美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，中国走出了高质量的绿色发展之路，“给全球生态文明建设带来了希望之光”。

　　中国以坚定有力的行动助力全球荒漠化治理。推动《公约》建立履约审查委员会，制定战略框架和实施目标；成立中国联合国防治荒漠化公约履约办公室，制定国家履约行动方案；推动设立区域履约机制，促进区域履约合作；成功举办《公约》第十三次缔约方大会，开拓“一带一路”防治荒漠化合作机制；连续举办九届库布其国际沙漠论坛，促进国际政策对话与交流……签署《公约》30年来，中国一直积极参与全球荒漠化治理。中国还积极向其他发展中国家分享防沙治沙技术和经验，助力全球南方国家共谋绿色发展。与《公约》秘书处共建防治荒漠化国际培训中心、国际荒漠化防治知识管理中心；通过组织国际研修、建立治沙示范基地等方式，年均为亚非拉发展中国家培养近百名治沙骨干；通过中非合作论坛、中阿合作论坛等机制，积极对接“非洲绿色长城”“绿色中东”倡议，成立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心……源自中国的经验技术为各国推进防沙治沙事业提供有益借鉴。

　　荒漠化防治是关系人类永续发展的伟大事业。中国将坚持做全球荒漠化治理的参与者、引领者，携手各方共建生态文明，共促可持续发展，建设一个清洁美丽的世界。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月09日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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