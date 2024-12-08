新华社大马士革12月8日电 热点问答｜叙利亚政局剧变为哪般

新华社记者程帅朋 冀泽

叙利亚政局8日发生剧变。叙反对派武装当日宣布，已“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。俄罗斯当天晚些时候表示，阿萨德决定辞去叙总统职务并离开叙利亚。那么，叙利亚发生了什么？目前当地情况如何？反对派武装缘何能势如破竹？地区国家有何反应？

大马士革情况如何

8日早些时候，新华社记者在大马士革持续听到枪声，并看到有部分民众离开大马士革。有报道称，这些民众主要前往叙西部未被反对派控制的塔尔图斯省和拉塔基亚省。

当天晚些时候，新华社记者看到，大量叙反对派武装人员和车辆进入大马士革。

当地民众告诉记者，持枪武装人员出现在叙总统府人民宫、倭玛亚广场等地标性建筑附近。电视画面显示，伊朗驻叙大使馆当天遭武装人员袭击，使馆建筑上有弹孔，文件散落地面。伊朗迈赫尔通讯社报道说，伊朗外交官在使馆遇袭前离开叙利亚。

此外，大马士革8日多次传出巨大爆炸声，有报道称，疑似以色列战机空袭叙南部一处空军基地。

半岛电视台援引叙利亚反对派武装消息报道称，大马士革8日16时至次日5时实施宵禁。

叙利亚政局到了哪一步

叙反对派武装人员8日现身国家电视台发布所谓“1号声明”，宣称已控制首都大马士革并释放所有政府监狱内的囚犯。叙利亚国家军队说，阿萨德政权已经结束。

叙利亚反对派武装“解放叙利亚”联盟领导人朱拉尼8日下令，严禁大马士革的所有武装力量接近公共机构。这些机构在正式移交之前仍由总理贾拉利监管。

沙特阿拉伯的阿拉比亚电视台8日报道说，贾拉利当天表示已与反对派接触，双方同意保护公共机构。大多数叙利亚内阁部长仍留在大马士革，叙政府正努力让工作人员重返各自岗位，希望叙利亚各方实现“和解”。

阿萨德去向备受关注。贾拉利表示，对阿萨德的具体去向不知情，他与阿萨德最后一次联络是在7日下午。贾拉利本人决定留在大马士革并继续履行职责。8日晚些时候，俄罗斯外交部发表声明说，经与叙利亚境内武装冲突各方谈判并指示和平移交权力后，阿萨德决定辞去总统职务并离开叙利亚。俄方未参与上述谈判。

反对派武装缘何势如破竹

11月27日，叙反对派武装和极端组织自叙西北部向政府军发动大规模进攻，随后一路势如破竹，仅用12天便进入首都大马士革。

分析人士认为，叙反对派武装快速推进有多方面原因：

一是政府军士气存在问题，几乎没有组织起像样的抵抗，同时支持叙政府的俄罗斯、伊朗和黎巴嫩真主党或忙于自身事务或遭受严重打击，无暇顾及叙政府；

二是反对派武装准备充分、训练有素、装备精良，且不同立场和背景的组织能协同作战，显示背后可能有外部力量支持和协调；

三是叙经济状况近年来持续恶化，限制了叙政府经济动员能力，同时民众对持续恶化的民生状况也有不满。

地区国家反应如何

土耳其外长费丹8日在卡塔尔首都多哈表示，叙利亚已经到了叙人民塑造自己国家未来的阶段，新政府必须具有包容性。土耳其将和有关方面合作帮助叙利亚重建。他说，绝不能让恐怖组织利用当前的局势。

伊朗伊斯兰革命卫队前总司令、伊朗确定国家利益委员会成员穆赫辛·雷扎伊8日在社交媒体上说，“叙利亚的命运应该由人民来决定”。包括美国和以色列在内的外国势力干预只会带来类似利比亚、阿富汗和伊拉克那样的后果。

伊拉克通讯社8日报道说，伊军方已增派安全部队配合边防部队加强伊叙边境部署，并向驻守部队调派热成像等设备。伊通社说，伊方当天已完全关闭位于伊叙边境的加伊姆口岸，并对口岸加强军事部署。伊拉克驻叙利亚使馆人员已于当天撤离。

以色列国防军8日发表声明说，鉴于近期叙利亚局势发展以及以叙军事缓冲区已有武装人员进入的情况，以军在对现状进行评估后，已在缓冲区和其他必要地点部署部队。声明同时称，以军不会干涉叙利亚“内部事件”。

卡塔尔外交部8日发表声明说，卡塔尔正密切关注叙利亚事态发展，呼吁各方开展对话，维护叙利亚国家团结，防止陷入混乱。声明说，卡塔尔支持叙利亚人民及其选择。

约旦王宫8日发表声明说，约旦国王阿卜杜拉二世当天在主持国家安全委员会会议时表示，约旦尊重叙利亚人民的意愿和选择。各方应保护叙利亚民众的安全，尽快实现稳定，避免冲突引起混乱。

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